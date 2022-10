SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sábado (8) foi corrido para Dorival Júnior. O treinador comandou o treinamento da equipe titular do Flamengo no Rio de Janeiro pela manhã e viajou para treinar os reservas na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal (MT), pela 31ª rodada do Brasileiro.

A correria faz parte do plano para deixar o Flamengo o mais bem preparado para as decisões que virão. A primeira delas começa a ser disputa nesta quarta-feira (12), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil.

Ao longo da entrevista coletiva, Dorival falou sobre a expectativa para o jogo e os pontos que fazem com que ele acredite que o Flamengo chegará em um grande momento para buscar os dois títulos -depois da Copa do Brasil, a equipe rubro-negra ainda terá a final da Libertadores contra o Atheltico-PR.

CORRERIA VALE O SACRIFÍCIO

"É a satisfação de trabalhar com a equipe de manhã, viajar e cumprir com o nosso dever e nosso trabalho. Fiz de tudo para que desse certo, que não tivéssemos problemas com horário. Tudo aconteceu de uma maneira bem tranquila, bem planejada. Estar nessa partida era muito importante para alcançar esse resultado", disse.

Retomar lições do passado é a chave da preparação

"Resgatando alguns comportamentos que vão se perdendo com o tempo, que você acaba abrindo mão com o tempo. Estamos tentando fazer o melhor nesses dias e espero que todo trabalho seja transferido para campo para fazer uma grande partida já na quarta", prosseguiu Dorival.

"Estamos nos preparando para cada jogo como se fosse uma decisão. Assim temos entrado. Mesmo que alguns resultados não aconteçam, o Flamengo vem jogando bem. Tenho certeza que a equipe está confiante, está madura e jogando com muita segurança. Não tenho dúvida que faremos boas partidas", complementou.

VITÓRIAS NO MOMENTO CERTO

"A vitória é sempre importante, acredito que buscávamos com muita intensidade. Estava fugindo um pouco do que gostaríamos. A equipe volta a vencer em um momento importante, com os jogadores buscando uma evolução, um crescimento. Teremos jogadores mais prontos, do ponto de vista técnico e tático, para a decisão. O Flamengo estará muito bem preparado para esse momento tão importante, quando vamos disputar duas finais. Espero que tudo que confirme dentro das nossas condições".

CONFIANÇA EM GABIGOL

"Nunca vi o Gabriel tão integrado e tão interessado assim. O dirigi por quase dois anos, ele tinha uma característica completamente diferente. A participação dele tem sido elogiável em todos os aspectos. É muito importante para a equipe. Amadureceu, cresceu, está lutando por vaga na seleção brasileira. É um dos jogadores mais confiáveis da nossa equipe pelo potencial técnico, pelas qualidades que possui e por aquilo que vem demonstrando em campo."

PÉS NO CHÃO CONTRA O FAVORITISMO

"É um novo momento, uma nova situação. Acredito que as três equipes [Flamengo, Corinthians e Athletico] vivenciam outro momento. Tenho certeza de que teremos jogos bem difíceis, disputados. Acredito que toda dedicação para chegar não pode ser em vão. Precisamos seguir jogando dentro das nossas características, respeitando o adversário e buscando nosso melhor. Desta maneira, aos poucos, estamos fazendo as que as coisas aconteçam. Espero que a gente tenha a mesma força nos momentos finais, pelo comprometimento e, acima de tudo, pela capacidade técnica do time".