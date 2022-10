RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo contou com o apoio de sua torcida antes do embarque para São Paulo, onde nesta quarta-feira (12) enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das finais da Copa do Brasil.

Cerca de 200 torcedores estiveram na porta do CT Ninho do Urubu, na Zona Oeste (RJ), nesta terça-feira (11) e fizeram muita festa antes e durante a saída dos ônibus rumo ao aeroporto. Eles cantaram bastante e estavam munidos de bandeiras, sinalizadores e fogos.

No fim, um policial soltou um spray de pimenta para dispersar a multidão e houve um princípio de confusão rapidamente controlado.

Entre as músicas cantadas, uma era uma paródia de um funk carioca e provocava os corintianos: "Dança da bundinha, no Itaqueirão, gavião virou galinha".

Entre os torcedores presentes estava o sósia do ex-técnico rubro-negro Jorge Jesus. Em tom de brincadeira, ele deu dicas para o atual técnico, Dorival Júnior.

"Dorival, jogue para frente, rapaz! Ora, pois, pois! Sempre pra frente! Eles (Corinthians) vão jogar por uma bola, claro. Vão tentar atrapalhar o Flamengo, mas não vão conseguir. Com a torcida deles presente, no mínimo, vamos ganhar de dois. No máximo, de 'cincun'", disse imitando o sotaque do português, campeão da Libertadores de 2019.

O Flamengo embarcou para São Paulo com a delegação completa, incluindo Vidal, que perdeu seu pai, e Bruno Henrique e Rodrigo Caio, que estão lesionados, mas viajaram para apoiar os companheiros.

O jogo de volta entre o elenco rubro-negro e o Corinthians acontecerá no dia 19 no Maracanã.