SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção feminina de vôlei venceu o Japão de virada, por 3 sets a 2, na tarde desta terça-feira (11). A vitória da equipe comandada por José Roberto Guimarães garantiu a classificação para a semifinal do Mundial.

As parciais da partida foram de 18/25, 18/25, 25/22, 27/25 e 15/13.

Anteriormente, a seleção havia vencido Bélgica (3 a 1), Itália (3 a 2), Porto Rico (3 a 0) e Holanda (3 a 0), terminando a segunda fase com 100% de aproveitamento. O Brasil vai enfrentar a Itália na quinta-feira (13), às 15h (de Brasília).

Gabi e Carol Gattaz foram os principais destaques individuais do Brasil em termos de pontuação, com 25 e 14 pontos, respectivamente. A japonesa Hayashi, apesar da derrota, também teve atuação de alto nível e marcou 21 pontos.

O Japão dominou o primeiro set desde os primeiros minutos e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. O Brasil reagiu dentro do próprio set, mas não conseguiu ficar a frente no placar em nenhum momento. As comandadas por Zé Roberto erraram sete vezes, o que é muito quando se tem um adversário como o Japão do outro lado.

Em mais um set dominado pelas japonesas, o Brasil não conseguiu impor seu jogo. O Japão conseguiu abrir uma vantagem de sete pontos e o máximo que as brasileiras conseguiram foi um empate quando estava 5 a 5. As asiáticas seguiram se defendendo muito bem, não deixando a bola brasileira cair na quadra e fizeram a mesma pontuação do primeiro set 25 a 18.

Diferentemente dos sets anteriores, no terceiro o Brasil conseguiu se impor desde o início, ficando a frente no placar durante toda a parcial. As brasileiras chegaram a abrir quatro pontos de vantagem em mais de uma oportunidade no set. Com uma pancada de Carol Gattaz, o Brasil venceu por 25 a 22.

No set mais disputado do confronto, as duas seleções mostraram um alto nível de vôlei. O Japão chegou a abrir três pontos de vantagem no começo, mas o Brasil passou e superou em dois. No decorrer da parcial, os pontos foram disputados um a um, o que levou o duelo até 25 a 25, mas as brasileiras foram melhores e empataram o jogo, terminando o set em 27 a 25.

O quinto set marcou a vitória brasileira de um modo mais equilibrado, assim como o set anterior. Mais uma vez a disputa foi ponto a ponto. Gabi, aliás, teve uma das atuações individuais de mais destaque no jogo. No fim, a bola das japonesas fica na rede e garante o set em 15 a 13 e a virada sobre o Japão.