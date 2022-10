SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fabricio Domínguez, jogador que atuava pelo Gimnasia y Esgrima de Mendoza, da 4ª divisão do Campeonato Argentino, morreu na tarde desta terça-feira (11) aos 19 anos.

O jovem estava hospitalizado há cinco dias após ter sido eletrocutado no alambrado de um estádio do país ? ele assistia a um jogo do irmão no Jockey Club, em Godoy Cruz, quando acabou sofrendo a descarga.

Logo depois do choque, Domínguez teve uma parada cardíaca e foi encaminhado para a UTI do Hospital Lagomaggiore. Sedado, o atleta respirava com ajuda de aparelhos desde então.

Em entrevista ao Canal 9 de Mendoza, o tio do jovem detalhou o acidente. "Ele estava assistindo ao jogo e tomando mate com um amigo. A certa altura, ele se aproximou da cerca para incentivar o irmão e foi eletrocutado. Ele caiu com uma parada cardíaca", falou Luís Piantini.

Em comunicado divulgado no Facebook, o Gimnasia lamentou o ocorrido e prestou uma homenagem a Domínguez. O clube ficará fechado durante todo o dia de amanhã.

"O Gimnasia y Esgrima lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Fabricio Domínguez e acompanha sua família e entes queridos neste momento difícil. Descanse em paz, Fabri. Obrigado por ter defendido a camiseta Branquinegra e por ser a grande pessoa que foi. Sua memória será eterna."

A polícia ainda não terminou as investigações sobre o caso e apura se houve negligência por parte dos responsáveis pelo Jockey Club, já que a cerca estava eletrificada.