SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A judoca Beatriz Souza perdeu para a francesa Romane Dicko na final da categoria acima de 78 kg na manhã desta quarta-feira (12), em Tashkent, no Uzbequistão, e ficou com a medalha de prata no Mundial de judô.

Ela foi imobilizada por Dicko e sofreu um ippon com um minuto e cinco segundos de luta.

"Dei tudo de mim ali, fiz o que estava treinando. O resultado não foi bom, mas acho que esotu no caminho certo, estou chegando forte. Agora é só continuar o trabalho e se manter firme e confiante", disse Bia À Confederação Brasileira de Judô após a derrota.

Durante a competição, a brasileira venceu a bósnia Larisa Ceric na estreia por ippon, depois superou a cubana Idalys Ortiz por punições e passou pela japonesa Wakaba Tomita na semifinal ?mais uma vez por punições.

Essa é a quarta medalha brasileira neste mundial de judô. Rafaela Silva foi bicampeã da categoria até 57kg, Daniel Cargnin foi bronze até 73kg, e ontem, Mayra Aguiar se consagrou tricampeã mundial na categoria até 78kg.

Rafael Silva, o Baby, também subiu ao tatame na manhã desta quarta, mas não conseguiu um bom desempenho. Ele venceu sua primeira luta contra o chinês Ruixuan Li após forçar três shidos, mas caiu nas oitavas para o uzbeque Alisher Yusupov ao ser imobilizado.