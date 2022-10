SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A principal notícia do dia nesta terça (11) no futebol europeu foi a publicação do jornal espanhol Marca afirmando que a relação entre Kylian Mbappé e PSG está completamente rompida, e que o jogador quer deixar o clube em janeiro.

Nesta quarta-feira (12), o jornal inglês The Sun garante que cinco clubes já tomaram conhecimento da situação do atacante de 23 anos e estão na corrida para contratá-lo.

Quem aparece no topo da lista é o Real Madrid. Apesar do Marca afirmar que uma das condições do PSG para colaborar com a saída de Mbappé é que ele não vá para o clube merengue, o jogador sempre deixou claro seu desejo de um dia jogar no Real.

O Liverpool é outro interessado. Os Reds disputaram o atleta com o Real quando ele podia assinar um pré-contrato, mas na ocasião Kylian optou por renovar seu vínculo com o PSG.

Outro clube inglês que quer Mbappé é o Chelsea. Todd Boehly, novo dono dos Blues, segue em busca de uma grande estrela para o projeto do clube. O empresário queria contratar Cristiano Ronaldo, mas o então técnico Thomas Tuchel recusou a contratação. Mbappé poderia ser essa estrela que ele deseja.

O The Sun conclui a lista com os dois times de Manchester: City e United. O jornal afirma que trabalhar ao lado de Pep Guardiola, Haaland e De Bruyne atrai Mbappé ?além disso, o clube teria condições de pagar pelo jogador.

A situação dos Diabos Vermelhos, por sua vez, é um pouco mais delicada já que o clube está fora da Liga dos Campeões dessa temporada e não vive o seu melhor momento.

Segundo o jornal francês L'Equipe, o camisa 7 está insatisfeito com seu posicionamento dentro de campo com a forma que o técnico Christophe Galtier escala o PSG.

Mesmo com essa suposta insatisfação, os números de Mbappé continuam muito bons na temporada 2022/23. Pelo PSG são 13 jogos disputados e 12 gols marcados.