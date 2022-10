SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quando a bola começar a rolar para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, o relógio vai marcar 4h45 do dia 13 de outubro em Abu Dhabi. A diferença de sete horas no fuso para assistir ao time do coração é a primeira batalha de Charles do Bronx nos Emirados Árabes Unidos.

O astro do UFC, que no dia 22 entra no octógono para enfrentar Islam Makhachev pelo cinturão dos pesos-leves (70 kg), foi para o Oriente Médio no último fim de semana para terminar a preparação para o numerado 280. Adaptar-se ao fuso é um dos pontos trabalhados por Charles, que não abre mão de acompanhar em detalhes a disputa pelo título da Copa do Brasil.

"Com certeza [vou ver a final]. Hoje a internet ajuda bastante. Eu vou estar olhando o tempo inteiro. Falei com meu primo, vou assistir aos jogos, para poder olhar, analisar [depois]", iniciou o lutador de MMA, que é embaixador do Corinthians, em conversa por vídeo com a reportagem.

Charles do Bronx também cravou: para ele, o time alvinegro vai superar o Flamengo nas finais e ficar com o título do torneio mata-mata.

"Tô confiante, Corinthians é Corinthians. Quem é corintiano de verdade sabe: a gente, corintiano, não desiste nunca. Vamos pra cima, vai dar nóis (sic)", continuou.

Charles do Bronx é apontado como o maior nome do MMA brasileiro na atualidade. Com 11 vitórias seguidas no UFC, o atleta natural do Guarujá viveu um drama em maio, última vez que subiu ao octógono mais famoso do mundo.

Depois de uma conturbada pesagem em que não bateu o peso da categoria e perdeu o cinturão dos leves, Do Bronx não se abateu e finalizou o rival americano Justin Gaethje no primeiro assalto.

Por causa deste episódio, o brasileiro agora terá de lutar contra um ambiente hostil. Islam Makhachev é natural da República do Daguestão, território russo, e contará com apoio massivo do público em Abu Dhabi.

O lutador já competiu na região em duas oportunidades e se tornou o maior atrativo para o mercado do Oriente Médio e Leste Europeu no UFC. Ele também chega embalado, com dez vitórias seguidas no octógono.