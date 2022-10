SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogaço, Barcelona e Inter de Milão empataram por 3 a 3 na tarde desta quarta-feira (12), no Camp Nou, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Os gols foram marcados por Dembélé e Lewandowski (2), pelo Barcelona, e Barella, Lautaro Martínez e Goosens, para a Inter.

O resultado complicou a vida do Barcelona na competição europeia. A Inter foi a sete pontos e deixou o adversário com quatro. Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, os italianos tem a vantagem por terem vencido na Itália.

Ambos enfrentam o Bayern de Munique, líder do grupo, e o modesto Viktoria Plzen, que perdeu todos os jogos até aqui. O Barcelona recebe os alemães, enquanto a Inter vai até a Alemanha.

Se a Inter vencer o Viktoria Plzen, chega a dez pontos e pode até perder para o Bayern que ficaria na frente do Barça pelos critérios de desempate mesmo que o Barcelona vença os dois jogos restantes.

O Barcelona começou a partida em cima, empurrado pela atmosfera do Camp Nou lotado. Melhor em campo, abriu o placar em boa jogada de Raphinha. O brasileiro recebeu inversão de bola, disputou pelo alto e correu até a bandeira de escanteio para evitar a saída. Ele avançou junto à linha de fundo, tocou para a passagem de Sergi Roberto que cruzou rasteiro para Dembélé escorar para o gol aos 40 minutos da primeira etapa.

A Inter, porém, voltou melhor do intervalo e chegou ao empate aos seis minutos. O zagueiro Bastoni cruzou bola perfeita para Barella aparecer nas costas de Piqué ?que achou que estava sozinho no lance? e mandar para as redes.

A pressão italiana seguiu, mas Ter Stegen vinha conseguindo evitar a virada. Até que, aos 18 minutos, Busquets errou passe no meio-campo, Dumfries ligou direto para Lautaro Martínez na área. O argentino ganhou de Eric Garcia e bateu firme, a bola tocou nas duas traves antes de entrar na rede e virar a partida.

O Barcelona foi para o abafa, mas esbarrava na sólida linha defensiva da Inter. De cruzamento em cruzamento, os catalães chegaram ao empate com Lewandowski. O polonês tentou de cabeça, a bola ficou na zaga e voltou para o próprio atacante bater e contar com o desvio para vencer Onana.

Aos 44, a Inter fez 3 a 2 em contra-ataque que Lautaro Martínez achou Goosens livre na esquerda para vencer Ter Stegen. O Barcelona empatou novamente aos 46 minutos em cruzamento que Lewandowski cabeçeou para as redes..