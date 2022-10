SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com grande atuação do atacante Heung Min Son, o Tottenham Hotspur, da Inglaterra, venceu o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por 3 a 2, e assumiu a liderança do Grupo D, da Liga dos Campeões, com sete pontos. Son, duas vezes, e Harry Kane marcaram para os donos da casa, e Kamada e Alidou fizeram os gols do Frankfurt.

Os alemães estacionam nos quatro pontos e caíram para a lanterna da chave. Cada time jogou quatro partidas até aqui. Na próxima rodada, os Spurs voltam a jogar em Londres, e jogam contra o Sporting, de Portugal. Já o Frankfurt recebe o Olympique de Marselha, da França, ambos os jogos no dia 26.

Foi um grande começo de partida para os visitantes, que pareciam que iriam sair com a vitória fora de casa. Aos 14 minutos, pressionaram a saída de bola do adversário. Dier errou o domínio, e Rode serviu Kamada, que deu a vantagem para o Frankfurt.

A reação dos Spurs veio logo. Em jogada que começou com o ala brasileiro Emerson Royal, Kane fez o pivô e acionou Son. O sul-coreano saiu cara a cara com Trapp e bateu sem chance para o goleiro alemão.

O gol desestabilizou os alemães. O jogo de transição dos donos da casa passou a funcionar. Emerson Royal e Richarlison faziam boas tabelas pela direita. O gol da virada veio em cobrança de pênalti, que Harry Kane converteu.

Os espaços começaram a ficar ainda maiores, com o time inglês explorando a velocidade de seu ataque. Assim, ainda no primeiro tempo, em jogada em que Richarlison fez o pivô, Hojberg cruzou na medida para Son marcar o terceiro.

No segundo tempo, os Spurs administraram o resultado. Assim, a partida só voltou a pegar fogo no fim, quando Alidou descontou para o Frankfurt. E o time inglês ainda perdeu a chance de aumentar o placar, porque Kane perdeu a cobrança de pênalti que Bryan Gil tinha sofrido.