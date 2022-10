SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite já tem na cabeça boa parte dos jogadores que irão disputar a Copa do Mundo do Qatar 2022. Porém, algumas vagas ainda não têm dono e serão definidas, segundo o próprio treinador, pelo desempenho dos atletas em seus clubes. O UOL Esporte conta semanalmente como esses candidatos atuaram na rodada.

Tite costuma dizer que "o campo fala" quando é perguntado sobre dúvidas entre um atleta ou outro em suas convocações. A lista final do treinador terá 26 nomes, dos quais ao menos 18 já estão praticamente carimbados no Mundial.

As oito vagas sobressalentes devem se dividir entre: uma ou duas na zaga, uma na lateral direita, uma na lateral esquerda, uma no meio-campo e três ou quarto no ataque. O UOL Esporte lista quem saiu na frente nesta semana de jogos.

Foram bem: Firmino, Martinelli, Richarlison e Everton Ribeiro

O atacante Roberto Firmino foi o maior destaque da semana. Marcou pela Premier League contra o Arsenal e novamente na goleada sobre o Rangers pela Liga dos Campeões. Contra os escoceses, deu show: foram dois gols e uma assistência de letra.

Gabriel Martinelli marcou o primeiro do Arsenal contra o Liverpool de Firmino e depois ainda deu assistência para Saka. Na Liga Europa, foi poupado, entrou na segunda etapa e foi discreto.

Atuando pela direita, Richarlison buscou bastante o jogo na vitória do Tottenham, quase marcou de cabeça e apareceu para fazer triangulações. Em uma dessas jogadas, fez o pivô que resultou no cruzamento do terceiro gol do Tottenham, marcado por Heung-Min Son. Saiu no segundo tempo e, sem ele, os ingleses tiveram problemas para prender a bola no campo de ataque. Na Premier League jogou apenas 20 minutos vindo do banco.

Já Everton Ribeiro foi um dos jogadores mais participativos do Flamengo na final da Copa do Brasil diante do Corinthians. O meia acertou belo chute de fora da área, mas parou em Cássio ? tônica que se repetiu para os cariocas durante toda a partida.

Na média: Bremer, Ibañez, Alex Telles, Emerson Royal, Douglas Luiz, Gerson, Gabriel Jesus e Matheus Cunha

Do grupo de medianos, destaque para o zagueiro Ibañez que fez duas partidas seguras pela Roma, na vitória sobre o Lecce e empate com o Bétis, mas sofreu um pouco com o time espanhol e acabou desviando chute de Canales e enganando o goleiro no único gol espanhol no jogo.

Seu concorrente Bremer foi titular na derrota da Juventus para o Milan, mas não teve culpa nos gols. Na Liga dos Campeões ficou no banco de reservas.

Emerson Royal cumpriu suspensão na rodada da Premier League e foi titular como ala na Liga dos Campeões. O lateral apareceu bastante no ataque, mas não conseguiu ser decisivo em seus lances.

Entrando aos 25 do segundo tempo contra o Borussia Dortmund, Alex Telles teve atuação parecida com Emerson: aparecendo no ataque, mas sem eficácia. No fim, viu Reyna criar jogada que poderia ter resultado no gol dos alemães. Pelo torneio nacional, no fim de semana passado, foi titular ? dessa vez em linha de quatro ? e teve sólida atuação defensiva.

Douglas Luiz foi titular do Aston Villa e, como de costume, bastante participativo no empate com o Nottingham Forest. Porém, quase cedeu a vitória em corte parcial de cruzamento que ficou no pé de Kouyate na entrada da área; Emiliano Martínez salvou o gol.

Gerson foi titular na derrota por 2 a 1 para o Ajaccio e saiu aos 11 do segundo tempo. Atuou quase como um meia-ofensivo, com Payet e Alexis Sánchez no ataque. Foi dele o passe para o chileno dentro da área no início do jogo que rebate e tocou na mão do defensor originando pênalti convertido por Payet. Gerson foi bastante acionado ofensivamente, mas a posição em que atuou é diferente daquela que Tite o utilizaria na seleção. Na Liga dos Campeões foi reserva.

Gabriel Jesus foi titular na vitória do Arsenal contra o Liverpool, mas não teve o destaque ao qual se acostumou nesta temporada. Ainda assim, sofreu o pênalti que Saka converteu e deu a vitória aos gunners.

Titular pela segunda vez na temporada, Matheus Cunha entregou a movimentação que lhe é característica pelo centro do gramado, mas não brilhou na vitória por 2 a 1 sobre o Girona. Teve uma boa chance em enfiada de Griezmann, mas não venceu o goleiro adversário. Na Liga dos Campeões, entrou perto dos 30 da segunda etapa, participou de ao menos três ações ofensivas importantes, mas parou em Mignolet..

Não foram bem: Gabriel Magalhães, Danilo, Coutinho e Pedro

Gabriel Magalhães errou corte que ocasionou o primeiro gol do Liverpool, depois apareceu no ataque e fez um corta-luz bonito para a bola chegar em Saka no segundo gol dos gunners. No gol de Firmino, porém, é ele quem não consegue chegar a tempo de travar o brasileiro. Foi poupado na Liga Europa.

Danilo segue atuando bastante abaixo do seu melhor futebol e, dessa vez, acompanhou partida ruim do Palmeiras que apenas empatou com o Atlético-GO no Brasileirão.

Coutinho atuou aberto pela esquerda no Aston Villa, posição que não é a que faria na seleção, e não foi bem mais uma vez. Diante do modesto Nottingham Forest, vice-lanterna da Premier League, não conseguiu levar perigo.

Pedro foi muito bem marcado pelo Corinthians na final da Copa do Brasil, não conseguiu encontrar espaços e fez um jogo discreto.

Nem atuaram: Lucas Veríssimo, David Neres, Renan Lodi, Arthur e Dani Alves

O zagueiro do Benfica voltou a treinar com os companheiros, mas ainda procura a melhor forma física e corre por uma chance de estar na Copa. Ele é o preferido de Tite para a vaga. Já David Neres teve uma lesão muscular na coxa direita, ficou no banco na Liga Portuguesa e foi cortado da Liga dos Campeões.

O lateral Renan Lodi foi poupado da partida do Nottingham Forest contra o Aston Villa por desgaste. Ele vinha de sequência de jogos e também viagem para servir à seleção brasileira.

O volante Arthur segue fora do Liverpool. Dani Alves não tem mais jogos pelo Pumas, eliminado do torneio mexicano, e treina no Barcelona para manter a forma física.

Quem são os 18 'garantidos'

O UOL Esporte considera já garantidos na lista final de Tite os goleiros Alisson, Ederson e Weverton, o lateral-direito Danilo, o lateral-esquerdo Alex Sandro, os zagueiros Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão, os volantes Casemiro, Fabinho, Fred e Bruno Guimarães, o meia Lucas Paquetá e os atacantes Neymar, Vinicius Jr, Raphinha, Rodrygo e Antony.

Quem são os principais candidatos para as últimas vagas

Nas oito vagas restantes, alguns nomes que fizeram parte do ciclo da Copa do Qatar 2022 ainda brigam por vaga. São eles:

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Ibañez, Bremer e Gabriel Magalhães

Laterais: Alex Telles, Renan Lodi, Daniel Alves e Emerson Royal

Volantes: Danilo, Douglas Luiz, Arthur e Gerson

Meias: Philippe Coutinho e Everton Ribeiro

Atacantes: Richarlison, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Firmino, David Neres e Pedro