SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (14) que a camisa da equipe no clássico contra o Real Madrid no próximo domingo (16), no estádio Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, terá uma homenagem ao rapper canadense Drake.

A camisa terá a logo de Drake ao invés do Spotify, patrocinadora master do clube catalão. De acordo com o comunicado publicado pelo time espanhol, Drake irá receber essa reverência por se tornar o primeiro artista a atingir 50 milhões de reproduções na plataforma de streaming de música.

"O Spotify cedeu este espaço privilegiado na camisa. É apenas uma das ações que ambas as marcas estão a realizar para oferecer experiências inovadoras aos adeptos de futebol, bem como ajudar a alcançar novos públicos através música", diz a nota do Barça.

Barcelona e Spotify fecharam um acordo nesta temporada. Segundo a rádio espanhola RAC, a empresa vai pagar 160 milhões de euros (pouco mais de R$ 800 milhões) só para ter sua marca no Camp Nou por um período de 12 anos ?o estádio mudará de nome a partir de 2025.

O modelo de negociação entre time e empresa gira em torno de quatro áreas. A primeira delas envolve a vinculação do logotipo da plataforma nas camisas de jogo das equipes ?este acordo vai durar quatro temporadas (de 22/23 até 25/26). A RAC detalhou o provável valor do patrocínio neste segmento: 60 milhões de euros (R$ 304 milhões) ao ano.

Em relação ao estádio, o contrato é dividido em duas partes (reforma e projetos de longo prazo) e prevê que o nome oficial seja alterado para "Spotify Camp Nou".

A terceira "frente" se dá em torno de ativos de publicidade, como a inserção da marca em diferentes pontos das estruturas catalãs, como em salas de imprensa, arquibancadas e placas ao redor do gramado.

Por fim, o acordo permite a criação de "experiências" em conteúdos audiovisuais e de atrações especiais nas dependências do Camp Nou. Diante disto, shows de grande porte devem ocorrer no local nos próximos anos.