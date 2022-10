SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem de Tiago Volpi pelo Toluca, do México, que já vinha sendo boa, contou com mais um capítulo marcante para o goleiro na noite de quinta-feira (13). Isso porque, no jogo de ida das quartas de final do Apertura [espécie de primeiro turno do Campeonato Mexicano], o ex-atleta do São Paulo marcou um gol de pênalti, nos acréscimos, que definiu a vitória da sua equipe.

Jogando em casa, o Toluca abriu 2 a 0, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, levou a virada, porém voltou a deixar tudo igual no placar. A vitória veio aos 47 minutos. Jair González, do Santos Laguna, tocou a bola com a mão dentro da área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Tiago Volpi deslocou Acevedo e fechou o marcador em 4 a 3.

Desde que chegou ao Toluca, em julho, o ex-goleiro do São Paulo já apareceu três vezes na seleção da rodada do Campeonato Mexicano. Até aqui, Volpi foi titular em todas as 17 partidas para as quais foi relacionado.

Além do goleiro, outro brasileiro foi destaque no confronto de ida. Camilo Sanvezzo, que construiu boa parte de sua carreira na América do Norte, anotou dois gols dos quatro feitos pelo Toluca.

A vitória deixa a equipe em vantagem para a partida da volta, que acontece no próximo domingo (16). Na fase inicial, o Toluca foi o 6° colocado geral e, em seguida, passou pelo Juárez, nas oitavas de final.