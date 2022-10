BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Desde o final dos anos 1970, o torcedor do Atlético-MG nutre uma rivalidade com o Flamengo. O que torna o jogo deste sábado(15), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, especial no calendário do atleticano, mesmo sem muita coisa em disputa.

O histórico de rivalidade começou na época em que Zico ainda atuava pelo time carioca, o que faz dele um dos grandes vilões da história atleticana. Mesmo assim, o eterno camisa 10 da Gávea inspirou um clube de Minas Gerais que pertence a Ricardo Guimarães, mecenas do Atlético-MG.

Fundado em 1986, o Coimbra surgiu como homenagem a Zico, que se chama Artur Antunes Coimbra. Então uma equipe amadora de Nova Lima, cidade vizinha a Belo Horizonte, o time se tornou profissional em 2006, quando foi comprado pelo Banco BMG, que pertence a Ricardo Guimarães, à época presidente do Atlético-MG. Atualmente ele é o presidente do Conselho Deliberativo do time mineiro.

Nem mesmo toda a rivalidade com o Flamengo fez com que Coimbra ganhasse um novo nome. De acordo com o site da Federação Mineira de Futebol, a data de fundação do Coimbra Esporte Clube Ltda consta como 5 de janeiro de 2006, data em que passou a ser propriedade de Ricardo Guimarães.

A rivalidade do Atlético-MG com o Flamengo começou em 1979, num amistoso em que Pelé vestiu a camisa rubro-negra. No que era para ser um jogo festivo para ajudar as vítimas das enchentes que assustavam Minas Gerais, o time rubro-negro goleou o clube alvinegro por 5 a 1 em meio a muita confusão entre as duas torcidas nas arquibancadas do Maracanã, que recebeu quase 140 mil pagantes.

Nos anos seguintes, a ira dos atleticanos em relação ao Flamengo ficou ainda maior, após os confrontos pela final do Campeonato Brasileiro de 1980 e o polêmico jogo de desempate na Copa Libertadores de 1981, disputado no Serra Dourada e que acabou ainda na primeira etapa, após José Roberto Wright expulsar cinco jogadores do Atlético-MG. O Flamengo classificou, venceu o torneio continental e também o Mundial.

O COIMBRA

Oportunidade para dar um novo nome ao Coimbra não faltou, já que desde 2006 o clube deixou Nova Lima, passou por Uberlândia e Belo Horizonte, até se estabelecer em Contagem, município que também é vizinho da capital mineira. Em Contagem, foi construído o Centro de Treinamento Flávio Pentagna Guimarães, que leva o nome do pai de Ricardo Guimarães, e está prevista a construção de um estádio.

O local com quase 100 mil m² conta com dois campos oficiais e dois menores, apenas para treinamentos, além de academia, alojamento, departamento médico e auditório.

Após dois acessos consecutivos, com os títulos da Segunda Divisão e do Módulo II do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019, respectivamente, o Coimbra disputou a elite do Campeonato Mineiro por duas temporadas, em 2020 e 2021. Mas a Águia Metropolitana foi rebaixada no ano passado e está novamente nas divisões inferiores do Estadual.

O foco do clube está em revelar jogadores e fazer dinheiro em negociações. Além da equipe profissional, o Coimbra ainda tem times das categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Embora carregue o nome de Zico, o Coimbra ainda não revelou nenhum grande nome para o futebol brasileiro. Recentemente a equipe de Contagem fez uma parceira com o Benfica, de Portugal, para aprimorar o trabalho feito nas categorias de base.

ESCALAÇÕES

No próximo capítulo da rivalidade, neste sábado, o Flamengo deve ir a campo com um time alternativo, mantendo o esquema de rodízio que o técnico Dorival Júnior vem utilizando. No entanto, o "time B" rubro-negro deve ter alterações: João Gomes, suspenso contra o Corinthians na Copa do Brasil, deve estar entre os titulares, assim como o goleiro Santos -ambos atuam principalmente nas competições de mata-mata.

O técnico também indicou que deve usar Varela e Matheuzinho entre os 11 iniciais. Os desfalques confirmados são Diego Ribas, que cumpre suspensão, e Pulgar, em recuperação de entorse no tornozelo.

Assim, uma possível escalação inicial do Flamengo tem: Santos; Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Victor Hugo e Matheuzinho; Marinho, Everton Cebolinha e Matheus França.

O Atlético-MG, por sua vez, poderá contar com os reforços de Hulk e Mariano, liberados pelo departamento médico -ambos estavam em transição após se recuperarem de lesões. Everson, suspenso na última rodada, também está à disposição.

Por outro lado, o técnico Cuca não poderá contar com Jamerson, que cumpre suspensão, enquanto Pedrinho, Guilherme Arana e Igor Rabello seguem no departamento médico.

Uma possível formação inicial do Atlético-MG tem: Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Dodô; Allan, Otávio e Nacho; Zaracho, Keno e Hulk.

Estádio:Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 20h30 (de Brasília) deste sábado (15)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Premiere