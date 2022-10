SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - América-MG e Fortaleza se enfrentam neste sábado (15), às 20h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times vivem bom momento na competição e colocam em jogo as chances de obter uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

Com 45 pontos, o América-MG ocupa a oitava colocação e está apenas três pontos atrás do Athletico-PR, que fecha a zona de classificação para o torneio continental. O time dirigido por Vagner Mancini vem de vitória fora de casa sobre o Fluminense e aposta na atual campanha de recuperação para se garantir na Libertadores.

Para essa partida, o América contará com reforços. O lateral direito Raúl Cáceres e o volante Lucas Kal foram liberados pelo departamento médico e devem ser titulares. O centroavante Aloísio cumpriu suspensão automática, mas deve ficar como opção no banco de reservas.

O América deve ter a seguinte escalação em casa: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Henrique Almeida e Felipe Azevedo.

O Fortaleza vem um pouco abaixo na tabela de classificação, ocupando o décimo lugar, com 41 pontos. No entanto, o time dirigido por Juan Pablo Vojvoda tem a terceira melhor campanha do returno -atrás apenas de Palmeiras e Internacional- e usa isso a seu favor para ainda brigar por vaga na Libertadores.

Para o duelo com o Coelho, o Fortaleza não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto e com o volante Lucas Sasha. Dessa forma, a equipe cearense vai a campo com o seguite time: Fernando Miguel; Tinga, Titi, Brítez e Juninho Capixaba; Zé Welison, Caio Alexadre, Otero e Lucas Crispim; Moisés e Thiago Galhardo.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste sábado (15)

Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Transmissão: Premiere