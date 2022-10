MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes foi comedido após a vitória do Internacional sobre o Goiás no último domingo (9). Segundo ele, o grande objetivo do time é uma classificação direta à Copa Libertadores, o que permitiria planejar melhor o próximo ano.

O próximo compromisso do elenco colorado é contra o Botafogo, neste domingo 16), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Vão entrar novos jogadores na reta final do campeonato. É um momento sempre difícil, porque todo mundo está jogando uma coisa importante, e a gente tem que saber que tem que manter o rendimento da equipe, o que vem fazendo até, para a gente ficar com a nossa vaga direta para a Libertadores, que é o que disputamos hoje com bastante gente boa e até estamos surpreendendo de um modo geral as previsões iniciais com bastante mérito", analisou, em coletiva de imprensa.

Neste domingo, o time precisou de bastante força para sair com o resultado positivo. O Goiás conseguiu empatar a partida duas vezes, ambas com Pedro Raúl, enquanto Maurício, Alan Patrick (duas vezes) e Carlos de Pena balançaram a rede pelo clube colorado.

"Penso que o Inter tem um elenco muito bom. É uma coisa muito importante conseguir uma vaga direta. Se você não consegue ela, vai jogar uma eliminatória e na eliminatória sabe que pode ser boa como quer, sonha, e também pode ser como outros exemplos que tivemos de equipes brasileiras que não conseguiram. Então é não perder o foco nessa hora, não pensar para o lado, para amanhã, mas pensar a cada jogo", disse.

Mano salientou, ainda, que o time precisa estar concentrado na reta final da temporada para não se complicar. Atualmente, o Inter tem 57 pontos e é o vice-líder isolado, três pontos à frente do Corinthians.

"Às vezes se está muito confortável, dá uma relaxadinha e escapa. Às vezes está muito difícil e se consegue um resultado extremamente positivo. Então vamos trabalhar como estamos trabalhando até agora para que as coisas terminem bem como estão se encaminhando para terminar bem", concluiu.

Para a partida deste domingo, o técnico terá como desfalques Mauricio, com estiramento no joelho direito, e Pedro Henrique, suspenso após ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Uma possível escalação inicial do Inter tem: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Liziero (Edenilson) e de Pena; Alan Patrick, Wanderson e Alemão.

O Botafogo, por sua vez, não poderá contar com Rafael e Saravia, ambos com lesões musculares, e com Cuesta, que pertence a equipe gaúcha e só pode entrar em campo caso o time alvinegro pague multa.

Por outro lado, o técnico Luís Castro poderá contar com Jeffinho, que volta de suspensão.

Uma possível formação inicial do time carioca tem: Gatito Fernández; Lucas Mezenga (Daniel Borges), Kanu (Philipe Sampaio), Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Gabriel Pires (Lucas Fernandes); Jeffinho (Victor Sá), Júnior Santos e Tiquinho.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (16)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere