SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ceará e Cuiabá se enfrentam neste domingo (16), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times estão na luta contra o rebaixamento para a Série B e vivem um momento de declínio na competição.

Sem vencer há cinco partidas, o Ceará ocupa o 16º lugar, com 33 pontos. O time dirigido por Lucho González vem de empates contra Atlético-MG e Goiás e não pode perder em casa sob o risco de cair para a zona de rebaixamento.

Para essa partida, o Ceará contará com o retorno de dois jogadores importantes. O meia Vina e o atacante Mendoza cumpriram suspensão automática diante do Atlético-MG e estão à disposição. O volante Richard Coelho está recuperado de contusão e também encara o Cuiabá.

O Ceará deve ter grande apoio da torcida, já que mais de 30 mil ingressos foram vendidos por antecipaçao. O Vozão deve entrar em campo com a seguinte formação: Joao Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Vina e Lima; Jô e Mendoza.

Do outro lado, o Cuiabá vem de três derrotas consecutivas para Flamengo, Bragantino e Corinthians. O time mato-grossense está abrindo a zona de rebaixamento com com 30 pontos e depende apenas de seus esforços para deixar o grupo nesta rodada: basta vencer o Ceará.

Em meio a uma crise e com dispensa de jogadores, o Cuiabá deve ser escalado da seguinte forma pelo técnico António Oliveira: João Carlos; Joaquim, Alan Empereur e Marllon; Daniel Guedes, Denilson, Pepê, Rodriguinho e Igor Cariús; André Luís e Deyverson.

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (16)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere