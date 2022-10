SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de garantir uma vaga na final da Libertadores, o Athletico-PR disputou seis jogos pelo Campeonato Brasileiro, nos quais alcançou apenas uma vitória. Nas demais partidas, o time somou três empates e duas derrotas -a última delas contra o Corinthians, por 2 a 1.

Agora, o clube paranaense se prepara para receber o Coritiba, neste domingo (16), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é importante para o técnico Luiz Felipe Scolari, que busca a permanência no G6 e também deve aproveitar para fazer o último teste com titulares até a final continental, no dia 29, contra o Flamengo.

Antes da decisão, o clube tem compromissos pelo Brasileiro contra o Red Bull Bragantino e o Palmeiras, e Felipão indicou que irá poupar jogadores.

O time também deve ir com força máxima neste domingo para defender a permanência no G6, que garante classificação para Libertadores de 2023. O Athletico-PR ocupa o sexto lugar, com 48 pontos, somente um a mais do que o Atlético-MG, em sétimo lugar.

Apesar da pressão, o técnico tem dispensado questionamentos ao desempenho do time. "Nosso desempenho não me preocupa, preocupa os analistas, que estão sempre de plantão com suas análises mas não enxergam que nossa equipe tem a 15ª folha de pagamento do Brasileiro, que chegamos na final da Libertadores, uma série de coisas", afirmou, em coletiva após a derrota contra o Corinthians.

Para o encontro deste domingo, Felipão poderá contar com Thiago Heleno, que volta de suspensão, e Fernandinho, poupado na última rodada. O comandante também andou testando formações diferentes nos treinos, indicando que Pablo, Khellven e Alex Santana podem aparecer entre os titulares.

Portanto, uma possível escalação inicial do Athletico-PR tem: Bento, Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Alex Santana (Erick), Fernandinho e David Terans; Canobbio, Vitinho (Cuello) e Pablo (Vitor Roque).

O Coritiba, por sua vez, vem de vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, e busca manter o desempenho para aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Com 34 pontos, o time ocupa a 15ª posição.

O técnico Guto Ferreira não poderá contar com Robinho, que se recupera de problema na coxa, e Warley, suspenso. Em compensação, Adrián Martínez foi liberado pelo departamento médico e pode ser relacionado.

Uma possível escalação inicial do Coritiba tem: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Jesús Trindade e Bruno Gomes; José Hugo (Fabrício Daniel), Boschilia, Alef Manga e Fabrício Daniel (Adrián Martínez).

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste domingo (16)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Transmissão: Furacão Live e Twitch (canal do Casimiro)