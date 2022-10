SÃO PUALO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool está de olho em Frenkie De Jong para repor desfalques do seu meio de campo. Com as lesões de Arthur, Chamberlein e Keita, Klopp tem tido dificuldades para montar seu time ideal.

Além das lesões desses três jogadores atrapalharem o plantel, o Liverpool vai encarar o fim do contrato deles em breve. James Milner é outro que tem vínculo perto do fim e, até o momento, não há renovação com nenhum dos meias.

Já em Barcelona, De Jong tem tido poucos minutos com Xavi no comando e, somado a isso, a vontade do jogador de disputar a Liga dos Campeões pode ser um fator importante para ele deixar o time catalão. Afinal, o Barça corre risco de ser eliminado ainda na fase de grupos da atual edição da competição.

Antes alvo do Manchester United, o holandês tem o interesse do Liverpool agora e pode parar na Premier League na próxima janela de transferências. Os Reds vivem um momento ruim e devem se mexer no mercado para reforçar o time.