SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mason Greenwood, atacante do Manchester United que foi preso sob suspeita de estupro e violência doméstica contra sua ex-namorada Harriet Robinson, voltou a ser detido por ter entrado em contato com a suposta vítima ? violando as condições de fiança. A informação é do jornal inglês The Sun.

Greenwood foi suspenso do clube inglês no dia 30 de janeiro deste ano, quando Harriet publicou nas redes sociais fotos de hematomas no rosto e pelo corpo, que teriam sido causados pelo jogador de 20 anos, além de um áudio que seria uma discussão entre os dois, na qual ele o abriga a ter relação sexual não consensual ?estupro, portanto.

Ele chegou a ficar três dias preso, mas foi libertado sob fiança aguarda em liberdade o desfecho da investigação policial.

Apesar de continuar a receber seus vencimentos semanais de 75 mil libras (R$ 509 mil) do Manchester United, o jogador de 20 anos, perdeu o patrocínio da Nike e também foi retirado de todos os jogos da Fifa e da Konami. O Manchester United também retirou de circulação todos os produtos com o nome de Greenwood.

Em 2020, Mason Greenwood já havia sido foco de uma polêmica quando defendia a seleção inglesa. No auge da pandemia da Covid-19, o atacante do Manchester United e Phil Foden levaram duas mulheres para o hotel em que a equipe estava hospedada na Islândia durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atleta foi expulso da concentração e mandado de volta para casa.

O que fazer em situações como esta?

No Brasil, o Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia. O Ligue 180 é o canal criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas. A ligação é gratuita. O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo Whatsapp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.