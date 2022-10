SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma partida equilibrada, o Fortaleza venceu o América-MG por 2 a 1 na noite deste sábado (15), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois gols da partida foram marcados pelo jogador Thiago Galhardo, que quase fez o terceiro se não fosse por um impedimento.

Com o resultado, o Fortaleza vai à nona colocação, com 44 pontos e, assim, fica apenas um atrás do América-MG, oitavo colocado.

No próximo sábado (22), o time mineiro recebe o Flamengo, às 19 horas (de Brasília).

Já o Fortaleza volta a campo na segunda-feira (24), às 20 horas, quando recebe o Atlético-MG no Castelão.