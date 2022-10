SÃO PAULO/ SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Barcelona por 3 a 1, na tarde deste domingo (16), no estádio Santiago Bernabéu, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. Benzema, Valverde e Rodrygo marcaram para os donos da casa, e Ferrán Torres descontou para os visitantes.

A equipe azul e grená entrou no El Clasico muito pressionada por conta dos recentes resultados na Liga dos Campeões, que deixou a equipe com chances remotas de classificação para a próxima fase da principal competição europeia. Com um novo resultado ruim, a pressão deve aumentar ainda mais ? já que o investimento feito em contratações para esta temporada foi muito alto.

Com o triunfo, o Real se isolou na liderança da competição nacional com 25 pontos. O Barça continuou com os mesmos 22 que iniciou a rodada, na vice-liderança.

A equipe madrilena volta a campo na quarta-feira (19), às 16h (de Brasília) contra o Elche, no estádio Manuel Martínez Valero. O clube catalão, por sua vez, joga na quinta (20), também às 16h, contra o Villareal, no Camp Nou.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Kroos arrancou do campo de defesa, não caiu ao sofrer falta de Sergio Busquets, e conseguiu belo lançamento para Vinicius Junior. O atacante brasileiro invadiu a área e bateu em cima de Ter Stegen. A bola sobrou livre para Benzema, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Após sofrer o gol, o Barcelona conseguiu trocar mais passes no meio-campo e cresceu no jogo. Aos 24 minutos, Pedri fez boa jogada individual e acionou Raphinha na ponta direita. O brasileiro cruzou rasteiro para Lewandowski, livre na segunda trave, e o polonês deu um carrinho na bola, praticamente embaixo da trave, mas a bola subiu demais.

A equipe visitante conseguiu criar boas chances após sofrer o primeiro gol, mas toda vez que o Real Madrid contra-atacava mostrava que levava mais perigo ? e foi o que aconteceu aos 35 minutos.

Carvajal tentou lançar Vinicius Junior e o zagueiro Eric Garcia afastou mal. A bola sobrou para Vini, que atraiu a marcação e deixou de calcanhar para Tchouaméni. O meio-campista francês tocou para Mendy, que dominou e rolou no meio para Valverde. De frente para o gol na entrada da área, o uruguaio bateu forte, rasteiro, para superar Ter Stegen e marcar o segundo gol do Real ainda no primeiro tempo.

Aos 6 minutos do segundo tempo, Vinicius Junior conseguiu belo lançamento para Benzema. O atacante francês carregou com muita liberdade e bateu colocado no canto de Ter Stegen, marcando o terceiro gol. No entanto, o camisa 9 estava impedido no momento que recebeu o passe de Vini.

No segundo tempo, o técnico Xavi Hernández promoveu as entradas de Ferrán Torres, Ansu Fati, Jordi Alba, Gavi e Franck Kessié ? e o gol de honra do Barça saiu do pé de um deles.

Aos 39 da etapa final, Fati chamou Valverde para dançar na esquerda, escapou bem pela linha de fundo e cruzou na área, Lewandowski furou na tentativa de letra, e a bola sobrou para Ferrán Torres empurrar para o gol.

Aos 45 minutos, Rodrygo partiu para cima de Eric Garcia, que deu um pisão no pé do atacante dentro da área. Inicialmente, o árbitro José María Sánchez Martínez mandou o jogo seguir, mas o VAR chamou para a checagem. A penalidade foi confirmada e o brasileiro marcou o gol que definiu a vitória merengue.