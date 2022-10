SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi nada fácil, mas, jogando em casa, o Liverpool encerrou a invencibilidade do Manchester City no Campeonato Inglês com uma vitória por 1 a 0, neste domingo (16). O nome do jogo foi Alisson, que parou Haaland com grandes defesas e ainda deu uma assistência para o único gol do jogo, marcado por Salah.

A vitória pode ser um ponto de virada para o Liverpool, que começou o Campeonato Inglês com uma série de tropeços. Agora, a equipe comandada por Jurgen Klopp soma 13 pontos e é o oitavo colocado.

Quem comemora o resultado é o Arsenal. O time de Londres que venceu o Leeds por 1 a 0 na rodada agora disparou na ponta do Inglês com 27 pontos quatro à frente do Manchester City, vice-líder com 23.

O Liverpool volta a campo, mais uma vez em casa, contra o West Ham, na próxima quarta-feira (19), a partir das 15h30.

O Manchester City, por sua vez, joga apenas no próximo sábado (22), às 11h (de Brasília), quando recebe o Brighton pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

Em um jogo muito movimentado, os goleiros Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, que disputam a titularidade na seleção brasileira e devem estar na Copa do Mundo do Qatar, foram protagonistas.

Alisson teve um duelo à parte com Haaland. No primeiro tempo, Haaland tentou encobrir o goleiro brasileiro - sem sucesso. O arqueiro do Liverpool ainda fez ótima defesa em cabeceio do norueguês na primeira etapa e foi seguro ao defender um chute de Gundogan.

Na segunda etapa, o brasileiro até perdeu uma dividida para o norueuguês que resultou em um gol de Foden - anulado após consulta ao VAR -, mas voltou a brilhar no duelo particular, se esticando todo para defender um chute da entrada da área de Haaland.

Aos 30 minutos, Alisson saiu do gol para interceptar uma cobrança de falta. O goleiro brasileiro repôs a bola com muita velocidade e precisão, nos pés de Salah, que dominou, girou sobre um marcador e, cara a cara com Ederson, não desperdiçou - ele já tinha perdido uma grande chance antes.

Diogo Jota apagado

O atacante português atravessa um grande jejum de gols. E hoje não foi diferente. Se Firmino e Salah fizeram um grande jogo, criando várias oportunidades, Diogo Jota não foi tão participativo e ainda perdeu uma grande chance.

Logo após o gol anulado do City, Firmino deu um ótimo passe para Salah, que, após brigar com a defesa, descolou um ótimo cruzamento para Diogo Jota. Inteiro no lance, o atacante português tentou tirar do alcance de Ederson e mandou para fora.

VAR atento anula gol do City

Quando o jogo ainda estava 0 a 0, aos nove minutos da etapa complementar, Haaland brigou bastante em um lance, recuperou a bola para o City e recebeu ótimo passe de De Bruyne na área. Alisson saiu nos pés do norueguês, mas a bola espirrou e sobrou para Foden, que bateu forte e marcou.

O lance foi revisado pelo árbitro, sob recomendação do VAR, e o gol foi anulado por conta de uma falta de Haaland em Fabinho no começo do lance.