SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo antes de entrar em campo contra o São Paulo neste domingo (16), pela 32ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras garantiu a vaga na Taça Libertadores de 2023. A classificação antecipada veio por conta da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em duelo disputado no Maracanã. O líder do Nacional ainda tem sete jogos para disputar no campeonato.

Além disso, o América-MG também perdeu na rodada o que contribuiu para a confirmação da vaga do Palmeiras na próxima edição da competição sul-americana. O Coelho está na 8ª posição, com 45 pontos, enquanto o Atlético-MG é o 7º, com 47. Como disputam 18 pontos e o time alviverde tem 67, eles não podem alcançar a equipe do técnico português Abel Ferreira.

Com mais uma participação confirmada, o Palmeiras chegará à sua 23ª Libertadores, um recorde entre clubes brasileiros. Outra marca que chama atenção é que será a oitava vez seguida do Alviverde no torneio. O clube ainda mobiliza outros recordes na taça: o maior número de jogos, finais, títulos, vitórias, vitórias em casa, vitórias como visitante, mais gols marcados, mais gols em casa e mais gols como visitante.

Nesta temporada, o Palmeiras foi eliminado na semifinal para o Athletico-PR, depois de perder por 1 a 0 em Curitiba e um empate por 2 a 2 no Allianz Parque. A equipe conquistou o bicampeonato da Libertadores no ano passado, ao vencer Santos por 1 a 0 em 2020 e o Flamengo em 2021.