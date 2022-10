SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante do Ceará Jô empatou o jogo em casa contra o Cuiabá com gol de cabeça aos 46 minutos do segundo tempo. Restavam sete minutos de bola rolando, mas a torcida do time alvinegro iniciou confusão nas arquibancadas e invadiu o campo, forçando a interrupção da partida.

Após mais de cinco minutos de pancadaria e ameaça aos jogadores do time da casa, o árbitro Caio Max Augusto Vieira convocou os técnicos e capitães das duas equipes no vestiário e decidiu anunciar o encerramento do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes lutam para evitar o rebaixamento.

Ceará e Cuiabá chegaram aos 38 minutos do segundo tempo com placar zerado. Foi quando o time visitante abriu o placar com Deyverson. O ex-atacante do Palmeiras recebeu passe preciso de Rodriguinho, se livrou da marcação e chutou para o fundo do gol.

Até então, o lance mais importante fora a expulsão de Igor Aquino da Silva. Deyverson ainda tivera um gol anulado por posição de impedimento.

O resultado parcial tirava o clube mato-grossense da zona de rebaixamento e lá colocava os donos da casa.

O gol de Jô, entretanto, mantém as colocações das equipes no Brasileiro. Com quatro jogos sem vitória, o Cuiabá continua na 17ª posição, com 30 pontos, sendo o primeiro do Z4.

O Ceará chega aos 33 pontos, permanecendo na 16ª posição da tabela da Série A do Brasileiro, a primeira fora da zona de rebaixamento. É o oitavo jogo seguido do alvinegro sem vitória.

O time alvinegro volta a campo pela competição no próximo domingo (23), às 18h (horário de Brasília), contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly. O Cuiabá joga no mesmo dia e horário, em casa, contra o Goiás.

*

CEARÁ

João Ricardo; Gabriel Lacerda (Cléber), Luiz Otávio, Victor Luis; Nino Paraíba, Richard (Guilherme Castilho), Richardson e Bruno Pacheco; Lima (Vina), Jô, Stiven Mendoza. T.: Lucho González

CUIABÁ

João Carlos; Igor Aquino da Silva, Alan Empereur, Paulão, Joaquim e Marcão; Rodriguinho (Pepê), Rafael Gava (Daniel Guedes), Denilson e André Luís; Deyverson (Gustavo Nescau).

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (16)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere