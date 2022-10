SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em confronto direto na zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense empatou com o Juventude por 1 a 1 neste domingo. Com o resultado, ambas as equipes perderam a chance de se aproximar do Ceará, primeiro clube fora da zona do Z4 que também ficou no empate nesta rodada.

O Atlético-GO assumiu a 18ª posição, ultrapassando o Avaí. O Juventude segue afundado na última colocação, com apenas 20 pontos --13 a menos que o 16º colocado.

O destaque da partida foi o gol de falta de Wellington Rato. Após um primeiro tempo sem muitas chances, o atacante do time goiano bateu falta no ângulo de Pegorari aos cinco minutos da etapa complementar e abriu o placar para o Dragão.

Mas, no segundo tempo, era o time da casa que jogava melhor e aos 38 minutos conseguiu superar a defesa do time visitante. Em bola lançada à área, Pitta cabeceou e Óscar Ruiz chutou de primeira. O petardo ainda desviou em Wanderson, tirando qualquer chance de Renan defender.

O Atlético-GO volta a campo no próximo domingo (23) contra o Ceará, em casa, em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. No mesmo dia, Juventude receberá o São Paulo em Caxias.

*

JUVENTUDE

Pegorari; Paulo Henrique, Vitor Mendes, T. Kelven e Rodrigo; Jadson, Elton (Bruno Nazário), Rafinha (Óscar Ruiz), Chico e Capixaba (Ruan); Pitta

ATLÉTICO-GO

Renan; Arthur Henrique (Jefferson), Wanderson, Lucas Gazal e Dudu (Edson Fernando); Willian Maranhão, Baralhas (Jorginho), Luiz Fernando, Wellington Rato (Kelvin) e Airton (Marlon Freitas; Churín

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Hora: Às 19h, deste domingo (16)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Frederico Soares Vilarinho (MG).

Cartão amarelo: Elton (Juventude); Lucas Gazal (Atlético-GO).

Gols: Wellington Rato, do Atlético-GO, aos 5 do segundo tempo, e Óscar Ruiz, do Atlético-GO, aos 31 minutos da etapa complementar