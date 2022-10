SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o empate por 1 a 1 contra o Coritiba, no domingo (23), no Couto Pereira, o Internacional viu o líder Palmeiras abrir dez pontos de vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro, que só tem mais cinco rodadas (ou 15 pontos) em disputa. O time colorado tem 61, ante 71 do clube alviverde.

Caso o Inter volte a tropeçar na próxima rodada, contra o Ceará, nesta quarta (26), no Beira-Rio, o Palmeiras pode até ser campeão. Para evitar que isso aconteça, o clube colorado trata a partida contra o time cearense como uma "decisão".

"Temos que pensar jogo a jogo, podem ter certeza que o próximo jogo vai ser uma decisão para nós. Vamos estar em casa, diante do torcedor, nossos jogadores querem muito, tem uma competição muito sadia no grupo, não tem essa de largar a competição", afirmou Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes, suspenso do jogo contra o Coritiba.

Apesar do foco em vencer o Ceará na quarta, Lobo elogiou a evolução do Inter na temporada e disse que um eventual vice-campeonato seria "uma grande vitória" no Brasileiro.

"O Palmeiras está fazendo uma campanha maravilhosa, está na frente por méritos, mas nós temos muitos méritos para estar em segundo e queremos terminar o campeonato na segunda colocação. Para permanecer lá, temos que ganhar o próximo jogo, vamos em busca dos três pontos, chegar em segundo lugar para nós é uma grande conquista", disse o auxiliar de Mano.

BRIGA COM PALMEIRAS, FLAMENGO E ATLÉTICO-MG

Na coletiva após o empate no Couto Pereira, Sidnei foi questionado sobre o planejamento para formação do elenco em 2023 e disse que, embora o Inter tenha um orçamento menor que Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, o objetivo será brigar de "igual para igual" com os rivais. Para isso, segundo ele, a classificação direta para Libertadores é fundamental.

"Claro que [Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG] são clubes poderosos, que têm uma condição e um bom trabalho durante anos, mas o Inter também é grande e a diretoria vai fazer o que tem que ser feito para que a gente brigue de igual para igual."

"Nosso trabalho é esse, diante das dificuldades que existem, mas com força, determinação de todos e comprometimentos dos atletas, certamente vamos ser muito competitivos no ano que vem", projetou Lobo.

Apesar de ver a diferença para o Palmeiras aumentar no Brasileiro, com o empate contra o Coritiba o Inter chegou a 12 jogos invictos (8 vitórias e 4 empates) na competição.

ESCALAÇÕES

Para o confronto desta quarta, o técnico Mano Menezes deve contar com os retornos de Maurício, recuperado de lesão no joelho, e Taison, que cumpria suspensão.

Por outro lado, Gabriel Mercado segue em em recuperação, enquanto Liziero, que voltaria de suspensão, foi vetado pelo departamento médico após sofrer pancada no joelho em treino nesta segunda-feira (24).

Assim, uma possível escalação inicial do Inter tem: Keiller; Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, De Pena, Edenilson (Maurício), Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

O Ceará, por sua vez, vem de um jejum de sete jogos sem vitória, e busca um revés para se afastar da zona de rebaixamento. O clube está em 16º, com 34 pontos, somente um a mais do que o Atlético-GO, que abre o Z4.

O técnico Lucho González será desfalcado por Richardson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Richardo Coelho, Rodrigo Lindoso, Matheus Peixoto, Lucas Ribeiro e Jhon Vasquez, todos no departamento médico. Mendoza, substituído na última rodada com dores na coxa, é dúvida para a partida.

Portanto, uma possível escalação inicial do Ceará tem: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Guilherme Castilho e Vina; Lima, Erick e Jô.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: ÁS 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira (26)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere