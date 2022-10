SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A quatro pontos do adversário e dos 45 necessários para garantir a permanência na Série A, o Goiás recebe nesta quarta-feira (26) o América-MG no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). O time goiano é o 14º colocado. Na nona posição, o rival mineiro tem chances de entrar no G8 e se classificar para a Taça Libertadores de 2023.

O Goiás soma um jogo a menos porque o (STJD) Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu a pedido do Corinthians o confronto entre os dois clubes. Válida pela 32ª rodada, a partida foi remarcada para o dia 29.

A equipe goiana tem à disposição Pedro Raul -artilheiro da competição com 18 gols. O centroavante saiu de campo após sentir dores na vitória fora de casa sobre o Cuiabá por 2 a 1 no domingo (23). Na entrevista coletiva, negou a possibilidade de contusão e garantiu presença nesta quarta.

O técnico do time de Goiânia, Jair Ventura, mira nesta quarta o objetivo da diretoria para a temporada: evitar o rebaixamento. Para isso, ele tem à disposição as principais peças de seu elenco. Uma eventual vitória pode colocar o Goiás na disputa por vagas em torneios internacionais.

Ventura deve escalar: Tadeu; Douglas, Caetano, Reynaldo e Hugo; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius.

O América-MG, por sua vez, vem de derrota, no sábado (22), por 2 a 1, para o time reserva do Flamengo, campeão da Copa do Brasil e na final da Libertadores do próximo sábado (29).

O lateral-direito Marllon segue no departamento médico com fratura na mão esquerda. O clube mineiro publicou fotos do treino desta terça-feira (25) nas quais o jogador aparece com o braço imobilizado. Danilo Avelar o substitui.

Considerando o desfalque, o técnico do América-MG, Vagner Mancini, pode formar o seguinte time inicial: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Ricardo Silva (Iago Maidana), Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida (Gonzalo Mastriani).

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira (26)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Transmissão: Premiere