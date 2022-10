SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na volta de Haaland ao Signal Iduna Park, nesta terça-feira (25), o norueguês até tentou, mas esbarrou em boa partida da linha de defesa do Borussia Dortmund, em especial do capitão Hummels e do goleiro Kobel, que tiveram a missão de evitar uma nova lei do ex em solo alemão. Resultado: 0 a 0, com a equipe da casa sendo mais perigosa que os Citizens na maior parte dos dois tempos. Apesar da melhora dos ingleses na segunda etapa, não foi o suficiente para vencer os alemães, apoiados por 80 mil torcedores, além da tradicional Muralha Amarela.

Com o resultado, o cenário não mudou muito pro Machester City, que manteve a primeira colocação e a vaga assegurada o mata-mata. Já o resultado garantiu o Borussia na próxima fase da Liga dos Campeões, já que no duelo direto contra o Sevilla, primeiro critério de desempate, o Dortmund tem uma vitória e um empate. A última rodada do grupo G será apenas para cumprir tabela.

O técnico Edin Terzic apostou nas transições rápidas, contando com a velocidade da dupla Moukoko e Adeyemi, que deu bastante trabalho para o trio de zaga dos Citizens na primeira etapa. Só faltou caprichar mais nas finalizações ao gol de Ortega, substituto do brasileiro Ederson.

O City fez seu jogo ao estilo Guardiola, com superioridade na posse de bola e paciência para tentar encontrar os espaços. A formação inicial indicou uma formação com três zagueiros e dois meio campistas. Mas o time misto não demonstrou muito entrosamento, e, se sobrou posse de bola, faltou efetividade. Mesmo com a melhora na segunda etapa, não foi o suficiente para vencer o goleiro Kobel.

