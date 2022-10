SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogador do São Paulo desde 2013, Reinaldo vive incerteza sobre a continuidade na equipe. O lateral tem contrato com o clube tricolor paulista até o fim do ano. O jogador se pronunciou sobre as negociações de renovação com o clube do Morumbi.

"Tivemos uma conversa com o São Paulo, mas ainda não definiu nada. Eu falo pra todo mundo que aqui é meu lugar, a minha casa. Então a prioridade sempre vou deixar pro São Paulo até o último dia de contrato, que vou cumprir. Mas nessa ansiedade, espero que tudo se defina", declarou Reinaldo, em entrevista exibida no programa Globo Esporte.

O lateral também comentou sobre os rumores de que pode deixar o São Paulo. "Todo mundo mandando mensagem perguntando se vou ficar, se vou renovar. Eu tô bem tranquilo quanto a isso, especulação sempre vai ter, é final de contrato e graças a Deus meu nome é bem visto aqui no Brasil."

O Fluminense está interessado na contratação de Reinaldo. Fernando Diniz já trabalhou com o atleta, quando treinou o clube paulista. Ainda não há proposta oficial do clube carioca.

Reinaldo está no São Paulo desde a metade de 2013, saindo apenas por empréstimo em 2016 e 2017. O jogador tem 361 jogos com a camisa do clube e anotou 32 gols, maior marca de um lateral na história do Tricolor. Na atual temporada, ele balançou as redes oito vezes, duas no último domingo contra o Juventude, e distribuiu oito assistências.