SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na música "Desabafo 2", lançada em 2021, o rapper Way 45 expõe os dramas que viveu antes de alcançar a fama. "Vim de onde muitos suspeitam./ Pela cor às vezes não respeitam./ Faço a cama onde me deito./ 'Pa' quando acordar não ver surpresas."

A letra fala, ainda, do relacionamento frio com o pai, a dor de não ter conhecido seu avô e das dificuldades que sua mãe superou. "O mic [microfone] é minha cura", canta em outro trecho. "O meu pai é frio, mas nele eu vi a dor./ De ver alguém a partir./ Mas eu no campo te dou motivos 'pa' sorrir."

O campo que ele cita é o outro palco onde ele brilha. Way 45 é na verdade o alter ego de Rafael Leão, 23, jogador português que foi o grande nome da campanha do Milan na temporada passada, quando o time italiano voltou a conquistar o campeonato nacional após 11 anos.

Eleito o melhor atleta da competição, o atacante também é considerado na Europa o principal português em atividade no futebol. Na premiação do Bola de Ouro deste ano, divulgada pela revista francesa France Football na última semana, ele aparece na 14ª posição, à frente de Cristiano Ronaldo, o 20º no ranking.

Desde 2007, é a primeira vez que o jogador eleito cinco vezes o melhor do mundo pela revista (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) não é o mais bem ranqueado atleta de seu país.

Rafael Leão, por sua vez, apareceu na eleição da France Football pela primeira vez. O 14º lugar obtido por ele o coloca como o melhor atleta do Campeonato Italiano na lista --o sérvio Dusan Vlahovic, da Juventus, na 17ª posição, também aparece entre os 20 primeiros.

O reconhecimento ao atacante do Milan se deve, principalmente, pelo papel dele na reta final do torneio. À medida que a disputa com a Inter de Milão se acirrava, os gols e as assistências dele foram determinantes para o desfecho da competição, com sua equipe dois pontos à frente do rival (86 a 84).

O luso foi o artilheiro do time com 11 gols -sete deles no segundo turno- e também o maior garçom da equipe, com oito assistências, sendo três na última rodada, diante do Sassuolo, quando o Milan venceu por 3 a 0 e confirmou o troféu.

Durante a comemoração do título, o clube divulgou imagens da festa dos atletas no vestiário e uma delas chamou atenção. Nela, o atacante Zlatan Ibrahimovic aparece rasgando elogios a Leão, algo que não é muito comum ao sueco, uma vez que ele só costuma fazer reverências públicas a si mesmo.

"Onde está o Rafa [Rafael Leão]? Anda cá, Rafa. É o nosso homem, o nosso fenômeno e nosso futuro. Não são necessárias mais palavras, meu amigo. Tu fizeste uma época brilhante. Mantém os seus pés no chão e trabalha ainda mais no duro porque isto é apenas o início", afirmou Ibrahimovic, abraçado ao atleta.

Os dois são muito amigos. O português costuma valorizar a importância do sueco durante o seu período de adaptação. "O Zlatan é um exemplo. Ensinou-me a importância de estar sempre focado, mesmo fora do campo."

O suporte do companheiro de equipe o ajudou a superar as duas primeiras temporadas no Milan, em que o luso oscilava entre bons e maus momentos. Era um reflexo da mudança do modesto Lille (FRA), pelo qual atuou apenas uma temporada, para o gigante italiano.

"Tinha vindo de França, onde tudo era pequeno e a vida era muito diferente. Quando chegas a Milão, sabes que tens de ser vencedor, que imensas lendas vestiram a mesma camisa, ganharam tantos títulos. Sentes e vives isso no imediato", comentou o jogador, que teve uma rápida ascensão até o gigante italiano.

Descendente de angolanos, Rafael Leão nasceu em Almada, nos arredores de Lisboa. Ele ingressou cedo no futebol, aos 9 anos, quando entrou no time juvenil do Sporting. Nesse período, o garoto se dividia entre o campo e a praia. Adorava frequentar a cidade de Nazaré, famosa por suas ondas gigantes. Foi lá que ele criou sua identificação com o surf, que assim como o hip-hop é muito presente na vida dele.

Apesar de ter feito toda sua base no Sporting, o atleta teve poucas chances no profissional -só cinco jogos. A passagem pelo futebol português foi abreviada em 2018, quando torcedores invadiram o CT para agredir os jogadores. Após o episódio, ele conseguiu rescindir de forma unilateral seu contrato e se transferiu para o Lille.

O clube português, no entanto, recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte, onde o atleta acabou condenado a pagar uma multa de 16,5 milhões de euros (R$ 84,2 milhões na cotação atual). Devido aos juros, o valor já chegou a 20 milhões de euros (R$ 102 milhões).

O Milan está disposto a ajudar o atacante a quitar o débito. Para o clube, essa é uma forma de convencê-lo a renovar seu contrato e ampliar a multa rescisória -atualmente de 150 milhões de euros (R$ 765 milhões).

Clubes como PSG e Chelsea já demonstraram interesse no luso.

O futuro dele é tratado pelo agente Jorge Mendes, o mesmo que cuida da carreira de Cristiano Ronaldo. O plano do empresário neste momento é não deixar que a questão possa interferir no rendimento do jogador em ano de Copa do Mundo.

*

RAIO-X

RAFAEL ALEXANDRE CONCEIÇÃO LEÃO, 23

Nascimento

10 de junho de 1999, em Almada, em Portugal

Altura

1,88 m

Posição

Atacante

Pé preferencial

Ambidestro

Clube atual

Milan (desde 2019)

Pela seleção (desde 2021)

11 jogos - 0 gols

Títulos

Sporting de Lisboa: Taça da Liga (2018)

Milan: Campeonato Italiano (2022)