PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Quando se fala em um atacante forte, artilheiro e ótima fase na Premier League, o primeiro nome que vem à cabeça é o de Erling Haaland, norueguês que teve um início arrasador no Manchester City. Mas há outro centroavante que se encaixa na descrição, e que enfrentará o Brasil em 24 de novembro, na estreia na Copa do Mundo: Aleksandar Mitrovic.

Aos 28 anos, o jogador do Fulham é uma das surpresas da atual temporada na liga nacional mais forte do mundo. Em sete rodadas da Premier League, ele marcou seis vezes. Pela seleção, a média é ainda melhor: três gols em um único jogo, a goleada por 4 a 1 sobre a Suécia, no sábado (24), pela Liga das Nações.

A impressionante média de 1,12 gol por jogo, somando os jogos por clube e seleção, surpreende quem não acompanha de perto o futebol inglês. Mas o volante Fabinho já conhece bem as armas de Mitrovic. Em agosto, o sérvio marcou duas vezes no empate por 2 a 2 entre Liverpool e Fulham, e impressionou o brasileiro.

"Ano passado, no Fulham, ele fez uns 40 gols. Esse ano começou bem, fez gols contra a gente. Muito forte na bola aérea, já atingiu certa idade e chama a responsabilidade do time. Os três gols [contra a Suécia] mostram o bom momento que ele leva. Até novembro, que a fase não esteja tão boa", disse Fabinho.

A temporada passada foi a melhor da carreira de Mitrovic. Ele carregou o Fulham da segunda divisão inglesa para a Premier League, com 43 gols marcados em 44 partidas e fez o gol que classificou a Sérvia para a Copa do Mundo, na vitória por 2 a 1 sobre Portugal, fora de casa.

Com a ótima média de gols dos últimos meses, o sérvio tem mostrado finalmente uma melhor adaptação ao nível da elite do futebol inglês. Em 2020/21, no rebaixamento mais recente do Fulham, ele marcou apenas três vezes em 27 jogos.

Em um dos gols marcados na temporada atual, Mitrovic levou a melhor sobre um brasileiro que pode ir para a Copa. Ele abriu o placar para o Fulham aproveitando um erro do zagueiro Gabriel Magalhães para abrir o placar diante do Arsenal ?a equipe londrina virou e venceu por 2 a 1, com o segundo gol marcado pelo brasileiro, que ainda é um dos candidatos de Tite a uma vaga no Qatar.

MENOS ABALADO, MAIS GOLEADOR

A ascensão de Mitrovic na temporada coloca em segundo plano até o atacante sérvio mais badalado no futebol europeu: Dusan Vlahovic, de 22 anos, teve quatro gols em oito jogos pela Juventus.

A grande fase do jogador do Fulham fez o técnico Dragan Stojkovic mudar o esquema tático para ter uma dupla de ataque. Durante as eliminatórias, a equipe costumava jogar com apenas um jogador de referência no ataque. Contra a Suécia, Vlahovic e Mitrovic começaram como titulares.

Embora Tite afirme que ainda não começou a estudar detalhadamente os adversários da Copa do Mundo, a comissão técnica já tem Mitrovic no radar. Cleber Xavier, Matheus Bachi e Cesar Sampaio têm feito um acompanhamento detalhado das grandes ligas. Além dos membros fixos da comissão, os ex-jogadores Ricardo Gomes e Marcinho também trabalham na observação dos rivais europeus. O time é completado pelos analistas de desempenho Thomaz Koerich e Bruno Baquete.