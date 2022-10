SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou na manhã desta quarta-feira (26) o áudio do VAR na vitória do Flamengo por 3 a 2 contra o Santos, na terça (25), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O Santos deixou o campo reclamando muito do árbitro André Luiz de Freitas Castro, que não deu uma suposta penalidade de Matheuzinho em Camacho, aos 48 minutos do primeiro tempo, quando o placar estava 0 a 0 ?na sequência da jogada, Pedro abriu o placar para o clube rubro-negro.

"O pé para do lado e ele tropeça no pé", afirma Adriano Milczvski, o VAR da partida.

No áudio, é possível ouvir uma conversa entre Adriano e Luciano Roggenbaum, assistente do VAR, e eles concluem que não houve "impacto algum" para a marcação do pênalti.

A CBF anunciou, ainda na madrugada desta quarta, que suspendeu os árbitros envolvidos. Com a decisão, André Luiz Freitas Castro (árbitro de campo) e Adriano Milczvski (VAR) foram colocados no "Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA)" da entidade ? uma espécie de "geladeira".

Confira o diálogo:

Adriano Milczvski: "A perna já está parada. O pé para do lado e ele tropeça no pé. Ele não chega a atingir, certo?"

Luciano Roggenbaum: "Esse contato é sem impacto algum, Adriano?"

Adriano Milczvski: "Sem impacto nenhum"

Luciano Roggenbaum: "Perfeito"

Luciano Roggenbaum: "Isso mesmo. Uma câmera. Observa esse impacto, Adriano"

Adriano Milczvski: "Não vejo impacto nenhum aqui. A perna já está parada. Tem um contato ali. Volta um pouquinho. Esse joelho com joelho ali"

Luciano Roggenbaum: "E o André está em cima da jogada também, pode ver. Observa o André olhando bem a jogada"

Adriano Milczvski: "A perna já para ali. Como ele vira para cá, ele vai trombar com o defensor. Para mim, lance normal"