SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma figura muito conhecida do futebol brasileiro, Hernán Barcos, que teve passagens por Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, viveu uma tarde atípica durante uma partida do Alianza Lima.

Barcos teve um papel de liderança inesperado pelo clube peruano. Ele não só marcou o gol da vitória contra o Ayacucho, como também teve que vestir as luvas para defender a baliza nos últimos seis minutos.

Isso aconteceu por conta da expulsão do goleiro Ángelo Campos. E, como o técnico Salas Suárez já havia feito as três mudanças permitidas, o argentino teve que assumir o papel.

"Isso é lindo, muito emocionante porque a gente trabalha duro. Viemos de um sacrifício bárbaro para um lugar difícil. Para os torcedores também. É emocionante por causa do sacrifício de nosso povo. Eles voltam para casa felizes e nos resta uma final para vencer o Campeonato", disse Hernán após o jogo. E continuou:

"Uma vez eu defendi, mas foram segundos, hoje eu tive um medo grande. Sempre gostei de defender, mas não com tanta pressão. Quando fazemos treinos coletivos vou para o gol. Eu tinha confiança", acrescentou.

O Alianza Lima é o líder do Clausura com 39 pontos em 17 jogos. No próximo domingo (30) ele recebe a ADT e se vencer será o campeão ca competição nacional.

O jogador de 38 anos começou sua estadia no Brasil defendendo o Palmeiras, em 2012 e 2013, onde conquistou a Copa do Brasil (2012). Já no Grêmio, o camisa 9 atuou de 2013 até 2015, sem conquistar títulos. Depois de deixar o futebol brasileiro por algumas temporadas, o argentino retornou para defender o Cruzeiro, em 2018 e 2019, e foi campeão da Copa do Brasil (2018).