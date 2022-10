SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Manu Fox publicou ontem em seu canal em um site adulto um vídeo pornográfico, no qual ela é a estrela, gravado no estádio Brinco de Ouro da Princesa ?o estádio do Guarani, em Campinas, São Paulo.

Manu compartilhou o vídeo apenas para membros que pagam uma mensalidade no site. Ela ainda não se pronunciou sobre o episódio. A reportagem tentou contato com a atriz, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

O título do vídeo dizia: 'No clima da Copa do Mundo 2022'. A foto da capa mostrava Manu sentada nas arquibancadas do estádio.

Procurado pela reportagem, o clube afirmou que apura internamente o caso. Além disso, a assessoria de imprensa do Bugre disse que foi registrado um boletim de ocorrência para que exista uma investigação também no âmbito criminal.

As imagens das câmaras de segurança do estádio também estão sendo analisadas para descobrirem como Manu e a pessoa que a filmou tiveram acesso ao local.

O Brinco de Ouro da Princesa fica aberto para visitas durante a semana ?nos horários em que o time não está treinando.

Os visitantes têm de fazer credenciamento e são acompanhados por funcionários do próprio clube até as arquibancadas.

Veja a seguir a íntegra da nota do Guarani sobre o caso.

"O Guarani Futebol Clube informa que ao tomar conhecimento do vídeo abriu investigação para identificar os responsáveis e que todas as medidas legais e cabíveis serão tomadas. Ainda informa que investigação sobre o caso continuará de maneira interna".