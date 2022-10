SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Rodrygo passou por uma situação bem atípica nesta semana após a partida entre Red Bull Leipzig e Real Madrid, pela fase de grupos da Champions League, que foi realizada na Alemanha, na Red Bull Arena. Selecionado para realizar o exame antidoping, o atacante demorou para realizar o teste e acabou perdendo o ônibus da delegação, que partiu para o aeroporto sem ele.

Alguns dos membros do Real Madrid ficaram para acompanhar o jogador, que foi liberado apenas às 00h50 da manhã do horário local. O atleta entrou em uma van e correu para não perder o voo.

Vale lembrar que os merengues saíram derrotados da Alemanha, por 3 a 2, e ainda não conseguiram carimbar a primeira colocação do grupo F. O próprio RB Leipzig ainda tem chances de roubar a liderança dos espanhóis. A última tarefa da fase inicial acontece já na próxima semana. O Real vai encarar o Celtic, da Escócia, que não sairá da última posição mesmo em caso de vitória.

No jogo desta terça-feira, Rodrygo e Vinicius Júnior foram às redes e confirmaram o bom momento na temporada. Lembrando que logo haverá a pausa nas competições do Velho Continente para a disputa da Copa do Mundo do Catar.