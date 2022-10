SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de quatro jogos na equipe profissional do Palmeiras, Endrick anotou seu primeiro gol na noite de terça-feira (25), contra o Athletico-PR. Pelo menos na súmula. Isso porque, na conta do próprio atleta, foram dois tentos marcados.

A 'confusão' começou quando Endrick participou do primeiro gol da virada palmeirense na Arena da Baixada. O camisa 16 roubou a bola que deu início a jogada e, pouco depois, apareceu para aproveitar um passe de Dudu. A finalização, no entanto, foi 'dividida' com Gustavo Scarpa. Na súmula, a arbitragem deu o gol para o meio-campista, adiando a festa do jovem de 16 anos, que viria a marcar o seu primeiro tento mais tarde, em cruzamento de Rony.

Apesar do gol creditado a Scarpa, Endrick o considera seu. Nas redes sociais, o atacante celebrou os 'primeiros gols' com a camisa Alviverde no futebol profissional.

"Meus primeiros gols na equipe principal do Palmeiras, dedico a minha família, que é minha inspiração, minha educação e minha proteção. Espero retribuir o carinho dos palmeirenses, e de todos os brasileiros que também torcem por mim", escreveu o atacante, que completou agradecendo o carinho:

"Espero seguir transformando meus sonhos em metas e conquistas. Obrigado de coração por todo carinho! Seguimos juntos... Avanti!", finalizou.

Após o gol 'tirado' de Endrick, o camis 16 comemorou com convicção e foi bastante festejado pelos companheiros ? inclusive por Gustavo Scarpa ?. Até o momento, a CBF não se manifestou a respeito de uma possível alteração na súmula da partida.

O Palmeiras já viveu uma situação semelhante. Na vitória por 2 a 1 contra o Juventude, também pelo Campeonato Brasileiro, Zé Rafael foi apontado inicialmente como o autor de um dos gols, mas, posteriormente, o tento foi retirado e dado para Murilo.