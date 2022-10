SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Embora reagir à segunda final perdida em uma mesma temporada e se manter vivo na briga por vaga na Libertadores parecesse tarefa difícil, o São Paulo dá mostras de uma rápida recuperação, que pode ser valiosa no término do Brasileiro.

O próximo compromisso do time tricolor no campeonato nacional é contra o Atlético-GO, nesta quinta-feira (27), no Morumbi, em São Paulo (SP), pela 34ª rodada.

Dos 15 pontos disputados após o vice-campeonato ante o Independiente del Valle (Equador), na Sul-Americana, a equipe de Rogério Ceni assegurou dez. Os 66,7% de aproveitamento no período, se fossem a realidade do time ao longo das 33 rodadas, renderiam o segundo lugar na Série A.

A efeito de comparação, o embalado Inter de Mano Menezes conquistou 61% dos pontos na competição.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi, no domingo (23), Ceni reconheceu a recuperação em outubro: "Foi uma boa reação do time, devido às circunstâncias em que ficamos depois da derrota."

O técnico destacou que parte desse aproveitamento deve-se também à melhora do elenco tricolor longe de seus domínios, e citou as vitórias como visitante contra o Ceará, o América-MG e o próprio Juventude, além do empate em desvantagem numérica diante do líder Palmeiras.

CENI PEDE FOCO EM SEQUÊNCIA NO MORUMBI

Conquistar o maior número de pontos nas últimas cinco rodadas será essencial para o São Paulo garantir a desejada vaga na Libertadores, talvez até diretamente à fase de grupos.

O primeiro passo será a sequência contra os Atléticos ?Goianiense e Mineiro? no Morumbi, nas duas próximas rodadas.

"Espero que a gente tenha cabeça boa para estar concentrado nos dois próximos jogos dentro de casa", disse Ceni. "Agora são jogos em meio e fim de semana, e praticamente só tivemos uma data [com uma semana de trabalho], jogamos até o final como todos os outros. Tem que ter concentração para completar os 77 jogos no ano, e tentar o maior número de vitórias para levar o São Paulo o mais alto possível na competição".

Na partida desta quinta, Ceni deve continuar desfalcado por Miranda, Igor Vinícius, Caio, Nikão e Alisson, todos no departamento médico do time. Diego Costa foi liberado e faz treinos individuais, enquanto Arboleda já treina com o restante da equipe, mas a tendência é que ambos não atuem contra o rival goiano. O volante Pablo Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também é ausência confirmada.

Por outro lado, Luciano, que cumpria suspensão, está à disposição. Assim, uma possível formação inicial do São Paulo tem: Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; Moreira, Luan (Andrés Colorado ou Igor Gomes), Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri.

O Atlético-GO, por sua vez, vem de vitória por 1 a 0 contra o Ceará, e busca um bom desempenho para escapar da zona de rebaixamento. O time ocupa a 17ª posição, com 33 pontos, somente um a menos do que o Ceará, em 17º.

O técnico Eduardo Souza deve fazer alterações nos 11 iniciais -os laterais Arthur Henrique e Dudu foram substituídos na última partida, com problemas musculares, e são dúvidas para esta quinta.

Dessa forma, uma possível escalação inicial do time rubro-negro goiano tem: Renan; Edson Fernando, Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Willian Maranhão, Gabriel Baralhas, Wellington Rato; Airton, Diego Churín e Luiz Fernando.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (27)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere