SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho na classificação para a pré-Libertadores, o Fortaleza recebe nesta quinta-feira (27) o Coritiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há muito em jogo para as duas equipes, já que o time alviverde luta contra a chance do rebaixamento, já que ocupa a 15aº colocação e está com 35 pontos, apenas dois acima do Z4, que começa pelo Atlético-GO no 17º lugar.

O time da casa é o décimo colocado e já acumula cinco partidas sem derrota, e para alcançar ao menos a fase preliminar da libertadores, precisa manter a boa sequência para terminar a competição entre os oito primeiros colocados -já que com a vitória de Flamengo na Copa do Brasil e o título da Libertadores disputado entre o clube carioca e o Athletico-PR, o G6 se torna -8, pois ambos os torneios dão a vaga à competição internacional.

Para o confronto contra a equipe da capital paranaense, o time tricolor não contará com o volante Hércules, fora com problemas musculares, e com zagueiro Titi, suspenso. No entanto, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda contará de novo com Caio Alexandre, Romarinho e Tinga, desfalques na vitória contra o Atlético-MG na última segunda-feira (24). Uma provável escalação tem: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Robson, Pedro Rocha e Thiago Galhardo.

Do lado do Coritiba, o técnico Guto Ferreira não contará com Castán, que cumpre suspensão, e Fabrício Daniel, lesionado. Mas deve ter de volta Robinho, recuperado. Com isso, o time deve ir a campo com: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Guillermo, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Bernardo e Boschilia; Alef Manga e Léo Gamalho.

No retrospecto do confronto, o Coritiba leva a melhor, com oito vitórias de um total de 18 partidas entre as duas equipes, contra cinco do Fortaleza. Pelo Brasileiro, o time do Sul venceu em quatro ocasiões, enquanto o time tricolor ganhou em duas, com dois empates. No primeiro turno deste ano, o time alviverde levou a melhor e venceu por dois a um.

Após a partida na capital, o Fortaleza viaja para São Paulo onde enfrenta o Palmeiras na próxima quarta (2), enquanto o Coritiba vai à Caxias do Sul (RS) enfrentar o lanterna Juventude, no mesmo dia.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (27)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere