SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Avaí finaliza preparações para fazer sua primeira partida após a saída do técnico Lisca, demitido nesta segunda-feira (24). O time catarinense vai até o Mato Grosso enfrentar o Cuiabá, nesta quinta-feira (27), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lisca havia sido anunciado pelo clube da Ressacada em setembro, apenas dois dias depois de deixar o comando do Santos. Na estreia, a única alegria: vitória do Avaí de 1 a 0 sobre o Atlético-MG há pouco mais de um mês, fato que levou os torcedores à loucura.

Os últimos 40 dias, no entanto, foram caóticos, e o time catarinense perdeu os seis jogos consecutivos ?marcando apenas dois gols e sendo vazado em 16 oportunidades. A direção avaiana, decepcionada ao ver o clube na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, tomou a decisão de desligar Lisca.

A sequência negativa levou o Avaí à vice-lanterna da Série A, com 28 pontos. Agora, o time briga para manter vivas as esperanças de escapar do rebaixamento. O cenário, no entanto, é difícil -segundo projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube catarinense tem 97% de chance de cair para a Série B.

O Cuiabá, por sua vez, também luta para escapar do rebaixamento. Há cinco jogos sem vencer, o time auriverde tem 75% de chance de ser rebaixado, segundo projeções da UFMG.

Os comandados de António Oliveira tem 31 pontos, três a menos do que o Ceará, primeiro time fora do Z4, e precisam somar pelo menos 12 dos 15 que ainda vão disputar se quiserem diminuir as chances de rebaixamento para 2,6% -conforme apontado pela UFMG-, contando também com uma combinação de resultados dos outros times na zona de rebaixamento.

Oliveira terá que montar um time sem Joaquim, Denilson e Deyverson, que receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprem suspensão, além de Kelvin Osorio e Sidcley, que seguem em recuperação física. Em compensação, Igor Cariús e Alan Empereur voltam de suspensão, enquanto Daniel Guedes, recuperado de virose, deve estar à disposição.

Uma possível escalação inicial do Cuiabá tem: João Carlos; Alan Empereur, Paulão, Marllon e Igor Cariús (Marcão Silva); Pepê, Rafael Gava e Gabriel Pìrani; Rodriguinho, André Luís e Gustavo Nescau. Técnico Antônio Oliveira.

O Avaí, por sua vez, será desfalcado por Vladimir, que recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão -Eduardo, ausente pelo mesmo motivo na rodada anterior, está à disposição. Cortez, William Pottker, Bressan e Guerrero estão em recuperação física e são desfalques confirmados.

Comandado interinamente pelo auxiliar Fabrício Bento e pelo coordenador Marquinhos Santos, o time catarinense pode ir a campo com: Gledson; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Thales; Bruno Silva, Lucas Ventura e Jean Pyerre; Renato, Bissoli e Pablo Dyego (Jean Cléber).

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (26)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Premiere