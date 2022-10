SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gols no final do primeiro tempo e início do segundo, o Liverpool conseguiu impor seu jogo diante do Ajax, na Holanda, nesta quarta-feira (26), e venceu por 3 a 0, resultado que selou a classificação dos Reds aos playoffs da Liga dos Campeões.

O time inglês ainda eliminou o holandês da principal competição europeia, que ainda disputará uma vaga na Europa League com o também eliminado Glasgow Rangers na última rodada do grupo A.

Logo nos primeiros minutos de jogo, Berghuis assustou o Liverpool acertando uma bola na trave de Alisson. Aos 35, outra chance clara, desta vez com Tadi?. O castigo veio logo depois, aos 42 do primeiro tempo: Henderson achou Salah em belo passe de trivela, e o egípcio de primeira encobriu o goleiro Pasveer.

Na segunda etapa, após escanteio cobrado por Robertson aos 3 minutos, Darwin Núñez ampliou de cabeça. Aos 6, Elliott recebeu em profundidade de Salah e fez o terceiro.

O Liverpool volta a campo pela Champions League em 1º de novembro contra o Napoli em Anfield, na Inglaterra.

*

AJAX

Pasveer, Sanchez, Timber, Blind, Bassey, Klaassen, Alvarez, Berghuis, Bergwijn, Tadi?, Brobbey. T.: Alfred Schreuder

LIVERPOOL

Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Salah, Firmino, Núñez. T.: Jurgen Klopp

Quando: às 16h de 26 de outubro

Onde: Johan Cruijff Arena (Amsterdam Arena) - Amsterdam, Holanda

Gols: Salah, aos 42' do primeiro tempo, e no segundo tempo, Nuñez aos 3', e Elliott aos 6'.