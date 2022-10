SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste ano, o Cruzeiro dominou a Série B, conquistou o acesso mais antecipado da história do torneio, ainda na 31ª rodada, e conquistou o título dois jogos depois. Desde então perdeu três vezes e empatou uma, dobrando o número de derrotas em todo o campeonato, mas já está mesmo é com a cabeça no ano que vem.

Antes disso, no entanto, o clube mineiro cumpre a tabela da Segunda Divisão, e tem como penúltimo compromisso o encontro com o Novorizontino, nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Ronaldo Nazário promete o Cruzeiro competitivo no Campeonato Brasileiro de 2023, mas avisa que o clube ainda sofre com os problemas que o levaram a ficar três anos na Série B. Nas entrelinhas, explica quais objetivos são factíveis e quais não são em 2023.

"Seremos competitivos no ano que vem. Vamos ter um bom time e competir, como manda a tradição do Cruzeiro. Logicamente existe uma distância muito grande entre os clubes que estão faturando mais no futebol brasileiro, e esta distância será considerável em relação à gente, mas isso não quer dizer que não teremos chances de competir", ponderou, cuidadoso.

Sempre que tocou no assunto, Ronaldo foi burocrático sobre as ambições do Cruzeiro para o ano que vem. Preferiu usar a palavra "competitivo", em vez de tratar de briga por título ou contra o rebaixamento. Por outro lado, falou abertamente sobre os problemas financeiros do clube.

"Temos encontrado bastante dificuldade. Temos uma dívida muito grande e não podemos pensar que voltar para a Série A quer dizer que os problemas acabaram. Não acabaram. Ainda temos muito problemas, mas já saímos do fundo do poço. Quando cheguei, falei que estávamos na UTI, hoje eu diria que fomos para o quarto do hospital, no semi-intensivo, já não é intensivo como no início", comparou Ronaldo durante um evento organizado pelo clube nesta terça-feira (25), na cidade de São Paulo.

"As receitas vão aumentar na primeira divisão e nossas possibilidades também, mas temos muitas dívidas para pagar. Vamos ver. Internamente já existe esta discussão de quanto a vamos injetar no futebol para fazer do Cruzeiro um time importante no ano que vem", afirmou Ronaldo.

O discurso do CEO Gabriel Lima foi idêntico. Perguntado sobre contratações e montagem do elenco para 2023, ele reforçou que o Cruzeiro da próxima temporada "vai se manter fiel" aos valores empregados no clube neste ano.

"Vamos buscar um time que encaixe dentro de campo, mas não faremos loucuras orçamentárias. Vamos nos manter firmes nos nossos controles, porque é a única forma de poder ser sustentável no longo prazo", entende o CEO do Cruzeiro, alertando que "um passo maior do que a perna é muito perigoso" para o clube. "Queremos construir um Cruzeiro vencedor a longo prazo, sustentável. Esta é a única forma que enxergamos futebol. O ano que vem não será diferente do que foi nesta temporada", completou.

ESCALAÇÕES

O técnico Paulo Pezzolano já adiantou que deve dar chances para jovens jogadores, o que deve acontecer também pelo alto número de desfalques: Rafael Cabral recebeu o terceiro amarelo contra o Guarani, na última rodada, e Filipe Machado, Daniel Jr. e Edu foram expulsos. Os quatro estão suspensos, enquanto Wesley Gasolina, Neto Moura, Rafa Silva, Stênio e Chay seguem no departamento médico.

Entre os relacionados, a novidade é Matheus Bidu, que ficou fora das últimas três partidas do clube celeste.

Uma possível formação inicial do Cruzeiro tem: Gabriel Mesquita; Eduardo Brock, Lucas Oliveira e Zé Ivaldo; Geovane Jesus, Pedro Castro, Willian Oliveira, Matheus Xavier e Kaiki (Matheus Bidu); Luvannor (Breno) e Lincoln.

O Novorizontino, por sua vez, será desfalcado pelo zagueiro Walber, suspenso. Por outro lado, Jhony DOuglas volta de suspensão.

Uma possível escalação inicial do técnico Mazola Júnior tem: Lucas Pereira; Willean Lepo, Rodolfo Filemon, Ligger e Paulinho; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha, Diego Torres e Danielzinho; Douglas Baggio e Ronald.

Estádio: Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (MG)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (27)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere