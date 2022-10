- Número 6 do mundo, Calderano estreia no WWT Cup Finals nesta quinta

O mesa-tenista carioca Hugo Calderano, número 6 do mundo, estreia na manhã desta quinta-feira (27) no WTT Cup Finals, competição que reúne os 16 melhores no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (WWT, na sigla em inglês). O brasileiro enfrentará o sueco Truls Moregard, (3º na lista), às 10h40 (horário de Brasília), na cidade de Xinxiang (China).

???? FIRST TIME EVER ????



You can't miss this battle between WR 3 Truls Moregard & WR 6 Hugo Calderano to close out Day 1 of #WTTXinxiang from 9.30pm (GMT +8) ????



Who do you think will make it to the next round of #WTTCupFinals? ???? pic.twitter.com/BmBoSTHE4X — World Table Tennis (@WTTGlobal) October 26, 2022

Os jogos são eliminatórios desde a estreia, com disputas de melhor de cinco sets. A partir das semifinais, a definição do vencedor ocorrerá em sete parciais. O WTT Cup Finals começou nesta quarta (26) e vai até domingo (30).

Calderano já esteve próximo do lugar mais alto no pódio nas edições de 2018 – quando a competição ainda se chamava Grand Fiinals – e também no ano passado. Nas duas oportunidades, levou a medalha de bronze. Há quatro anos, o carioca fez uma campanha surpreendente no Finals, derrotando o chinês Fan Zhendong - número 1 do mundo na ocasião - nas quartas de final, por 4 sets a 2. Na sequência, duas horas após o triunfo, disputou a semifinal e, muito cansado, acabou superado pelo Tomokazu Harimoto. No ano passado, mais uma vez Harimoto cruzou o caminho de Calderano, que sofreu revés nas quartas.

The #WTTXinxiang Men's Singles #Final16 is ready to face off!????



This #WTTCupFinals is already looking amazing ????



Don't miss any of the action LIVE ???? https://t.co/n3fDYgyyrp or https://t.co/obRmtFmiao ???? pic.twitter.com/ELNockAiRv — World Table Tennis (@WTTGlobal) October 25, 2022

