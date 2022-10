O Botafogo superou o Bragantino por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (26) no estádio Nilton Santos, e assumiu a 8ª posição da Série A do Campeonato Brasileiro, entrando na zona de classificação para a fase prévia da próxima edição da Copa Libertadores. Já o Massa Bruta permaneceu com 41 pontos, na 13ª posição, após o revés.

O Alvinegro abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o volante Gabriel Pires aproveitou bola viva na área para superar o goleiro Cleiton. Aos 16 da etapa final o Bragantino chegou a empatar com o lateral Luan Cândido. Mas, aos 25, Tchê Tchê garantiu a vitória final do Botafogo.

Na próxima rodada o time de General Severiano recebe o Cuiabá e o Massa Bruta visita o Avaí.

