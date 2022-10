PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional impediu o título antecipado do Palmeiras. Ou pelo menos adiou. Nesta quarta-feira(26), o time gaúcho saiu atrás, mas virou contra o Ceará, pela 34ª rodada do Brasileiro, no Beira-Rio. A vitória por 2 a 1, com gols de Edenilson e Alan Patrick, para o time colorado, e Lima, para o clube alvinegro, evitou que o time alviverde fosse confirmado como campeão nesta noite, e ainda garantiu vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.

Com 64 pontos (dez a menos que o líder, com 12 ainda em disputa), o time de Mano Menezes reassumiu a vice-liderança e já não pode perder posto no grupo de vaga direta na competição continental de 2023. Além disso, brecou a conquista palmeirense, que pode se confirmar na rodada seguinte.

O time alvinegro segue sua batalha contra a zona de rebaixamento e pode terminar a rodada no Z4. O time nordestino tem 34 pontos na classificação.

O próximo compromisso do Inter será na quarta-feira (2), contra o América-MG. Já o Ceará joga na segunda-feira (31), contra o Fluminense.

O Inter teve mais jogadores de ataque desde o início do jogo contra o Ceará, mas pouco atacou. Ainda que Mano Menezes tenha optado por Wanderson, Pedro Henrique e Braian Romero como trio ofensivo, faltou criação no setor de meio-campo e todos eles acabaram presos na defesa adversária. Defensivamente, Igor Gomes falhou ao cometer pênalti logo no início, e depois disso o Colorado ainda sofreu em contra-ataques. Com boas conclusões de longe, o Ceará esteve perto de ampliar a vantagem conquistada no início da partida. No segundo tempo, Mano jogou o time ao ataque, viu Edenilson empatar e Alan Patrick virar o jogo "no abafa".

O Ceará conseguiu encontrar o gol logo cedo. Lima foi derrubado por Igor Gomes no princípio da partida e transformou o pênalti marcado em gol. Depois disso, o expediente do time de Lucho González foi padrão. Recuar linhas, se defender perto do gol e sair em contra-ataque. Algumas vezes com sucesso em suas transições, a equipe nordestina ameaçou bastante. Mas sua principal atividade passou a ser proteger a meta de João Ricardo. Deu certo por algum tempo, mas acabou vazando no segundo tempo.

INTER

Keiller; Igor Gomes (Weverton), Mercado, Vitão e Renê; Edenilson, De Pena, Wanderson (Taison), Alan Patrick (Lucas Ramos) e Pedro Henrique (Mauricio); Braian Romero (David). Técnico: Mano Menezes

CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba (Michel Macedo), Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Guilherme Castilho); Fernando Sobral, Geovane (Iuri Castilho), Vina e Diego Rigonato (Victor Luís); Lima e Cléber (Zé Roberto). Técnico: Lucho González.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Ramon Abati Abel (SC)

Auxiliares: Eder Alexandre e Thiaggo Americano Labes (ambos de SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões amarelos: Geovane e Luiz Otávio (CEA)

Gols: Lima (CEA), aos 5'/1ºT; Edenilson (INT), aos 20', e Alan Patrick (INT), aos 32'/2ºT.