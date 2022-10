SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista Italo Ferreira inaugurou nesta quinta-feira (27), em Baía Formosa (RN), o Instituto Italo Ferreira, que atenderá até 72 crianças da cidade no mesmo local onde ficava a casa dos avós dele, onde o campeão olímpico e mundial morou na infância. Ele comprou o imóvel e agora o transformou na sede do instituto, que deve ficar 100% pronto até o fim do ano.

O objetivo do projeto é contribuir na formação dos jovens de Baía Formosa, com aulas de idiomas, informática, sustentabilidade e meio ambiente, apoio educacional, além de atividades físicas.

"Hoje é um dia muito importante para mim, uma vitória pessoal, da minha família e da equipe envolvida no projeto, que visa dar oportunidade para as crianças da região de Baía Formosa. O lugar que foi construído o instituto era o lugar que eu morava quando criança, meus avós moravam. Espero que seja um projeto incrível para todos", disse Italo em entrevista coletiva.

"Eu tinha 10 anos quando me mudei para a casa dos meus avós, que moravam aqui. Eu comecei a surfar com 8, mas a gente morava numa outra casa em outra parte do cidade. Depois de alguns anos, as coisas ficaram apertadas para os meus pais, venderam a casa e pediram para morar com meus avós. Com o tempo, consegui comprar a casa da minha avó, era um sonho dela para que meus pais tivessem uma casa, um lar", contou.

O Instituto ainda oferecerá aulas teóricas e práticas de surfe, mas Italo explica que o objetivo principal não é revelar um novo Italo Ferreira.

"Temos grandes exemplos no Brasil de institutos e não viso só o esporte em si. Tem crianças que querem fazer outras coisas, mas se a gente levar o ensinamento para as crianças e desenvolver em outras áreas, elas podem se direcionar para um outro caminho que não só o surfe. A visão não é botar 100% para o surfe. Nem todo o mundo tem a disposição de praticar o esporte, mas o esporte vai transformar a vida da criança de alguma forma. É o início de tudo e muita coisa."

Italo criou seu instituto após acompanhar os projetos sociais de outros atletas, como Neymar, Vinicius Junior e Gabriel Medina.

"As crianças têm de estar matriculadas na escola. O instituto é um algo a mais, um reforço, para estarem ocupadas. O mundo é fácil de se perder. Vamos ocupar as crianças com atividade, aulas, cursos e palestras de pessoas importantes."

A família do surfista atuará no projeto. Luizinho e Katiana, pais do atleta, são o presidente e vice-presidente do instituto, respectivamente. Além deles, a irmã de Italo, Pollyanna é a diretora administrativa da instituição.