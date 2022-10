SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atleta brasileiro do levantamento de peso, Fernando Reis, usou suas redes sociais para declarar apoio a Jair Bolsonaro (PL). Com isso, a ex-nadadora Joanna Maranhão comentou na publicação rebatendo as informações citadas por Reis.

"Dia 30 nos Somos Bolsonaro 22. Jamais daria meu voto para deixar bandido feliz. Enfraquecer a polícia? Liberar as drogas? Soltar os presos? Esse e plano de governo do PT", escreveu Fernando.

Para responder o atleta, Joanna também aproveitou para mencionar que Reis foi pego no doping em 2021 por conta do nível anormal de Hormônio do Crescimento nos resultados de seus testes Fernando nega que tenha usado qualquer tipo de substância ilícita.

"Nenhuma dessas três coisas que você citou são Plano de ação de um candidato. Agora, me ficou uma dúvida: Quando você fala de liberar droga, você não está se referindo a substância proibíida da lista da wada [Agência Mundial Antidoping] não né? Just saying [só dizendo]", escreveu a ex-nadadora.

Importante mencionar que as três coisas mencionadas por Fernando Reis ?enfraquecer a polícia, liberar as drogas e soltar presos? não constam no plano de governo de Lula (PT), candidato à presidência do Brasil.