BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ao Atlético-MG restou a disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, e numa partida diante do lanterna da competição, o time alvinegro não perdeu a chance de somar mais três pontos. Com gol do lateral-esquerdo Dodô, o Atlético-MG venceu o Juventude por 1 a 0, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (27). Resultado que fez o time mineiro encostar no Athletico-PR, ambos com 51 pontos, e que também derrubou a equipe gaúcha. Com a derrota em Belo Horizonte, o Juventude é o primeiro rebaixado no Brasileiro.

Como tem sido uma marca deste Atlético-MG comandado por Cuca, mais uma vez não foi uma grande exibição. É verdade que o time alvinegro criou mais chances e até perdeu um pênalti, batido por Nacho Fernández e defendido pelo goleiro César, mas diante da fragilidade do adversário, o time entregou pouco risco. A irritação da torcida ficou evidente aos 28 minutos do segundo tempo, quando começou a vaiar a equipe alvinegra, mesmo em vantagem no placar.

Fora do restante da temporada por causa de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, o atacante Hulk esteve no Mineirão para acompanhar o duelo com o Juventude. O camisa 7 foi até o vestiário e acompanhou do banco de reservas o aquecimento dos companheiros. O artilheiro atleticano viu a partida do camarote que possui no Gigante da Pampulha, ao lado de familiares e amigos.

Se o futebol não foi bom, a vitória fez muito bem ao clube atleticano. Numa rodada em que Botafogo, Fortaleza e São Paulo venceram, a equipe mineira segue na frente dos concorrentes por um lugar na Libertadores de 2023. Um fôlego importante para o Atlético-MG, que nas duas próximas rodadas vai enfrentar o São Paulo, no Morumbi, e o Botafogo, no Mineirão.

Já rebaixado no Brasileiro, resta ao Juventude tentar evitar uma marca negativa. Com 21 pontos conquistados, o clube gaúcho pode terminar a temporada como uma das três piores campanhas na história da Série A na era dos pontos corridos. Por enquanto, o time está acima apenas do América-RN, que somou 17 pontos em 2007, e do Náutico, que fez 20 pontos em 2013. O top 3 de piores campanhas é completado pelo Paraná de 2018, que terminou o Brasileiro com apenas 23 pontos. O Juventude tem mais quatro jogos para diminuir o vexame.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Allan, Jair (Otávio) e Nacho Fernández (Calebe); Pavón (Vargas), Keno (Zaracho) e Sasha (Alan Kardec). Técnico: Cuca.

JUVENTUDE

César; Paulo Henrique, Thalisson, Paulo Miranda e Rodrigo Soares; Élton (Jean), Jadson e Yuri Lima (Ruan); Chico (Bruno Nazário), Capixaba (Rafinha) e Isidro Pitta (Óscar Ruíz). Técnico: Lucas Zanella.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Nacho Fernández e Junior Alonso (ATL); Jean (JUV)

Gols: Dodô (ATL), aos 11 minutos do primeiro tempo