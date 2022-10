BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro não se sensibilizou com o Novorizontino na luta contra o rebaixamento e fez valer a superioridade que marcou a sua campanha na Série B. O time celeste bateu o time do interior paulista por 4 a 1, de virada, no José Isamael de Biasi, pela 37ª rodada da Segunda Divisão do Brasileiro, nesta quinta-feira (27), e encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer na competição.

Danielzinho marcou para o Novorizontino, enquanto Pedro Castro, Willian Oliveira, Matheus Bidu e Jajá balançaram as redes para a time mineiro.

Com o resultado, o Cruzeiro, que já conquistou o título da Série B e o retorno à elite do Brasileiro, chegou aos 75 pontos. Já o Novorizontino, com 41, é o primeiro time no Z4 faltando uma rodada para o fim da competição.

O Novorizontino volta a campo contra o Operário, em Ponta Grossa (PR), em 6 de novembro. Para permanecer na Série B, a equipe precisa vencer e torcer por derrota do CSA, que enfrenta o próprio Cruzeiro no mesmo dia e horário, no Mineirão.

Em caso de derrota dos alagoanos e empate do Novorizontino, a equipe paulista ficará na Série B pelo número de vitórias que é maior que a do CSA.

O Novorizontino começou a partida tentando fazer valer o mando de campo diante do seu torcedor. Foi do time da casa os primeiros movimentos e, logo aos 2 minutos, o placar foi aberto com um golaço. Danielzinho acertou o ângulo de Gabriel Mesquita, da meia-esquerda para levantar o torcedor nas arquibancadas.

Após a pressão inicial do Novorizontino, o Cruzeiro passou a ameaçar um pouco mais. Aos 17 minutos, Zé Ivaldo mandou a bola para a área, Cipriano foi à linha de fundo e cruzou na cabeça de Pedro Castro na segunda trave. O volante testou para o fundo das redes e empatou a partida.

Aos 26, o Cruzeiro pulou na frente no placar. Após tentativa de Juan Christian, a bola sobrou com Willian Oliveira, que da entrada da área bateu colocado no canto direito de Lucas Pereira.

Aos 47, Lucas Oliveira entrou por trás em Bruno Costa, que ia sozinho em direção ao gol celeste. O VAR chamou o árbitro Marcelo de Lima Henrique para analisar o lance. Foram quase cinco minutos de checagem, mas Bruno estava impedido, o que anularia todo o lance e não precisaria da intervenção do árbitro no monitor.

A equipe da casa tentava chegar ao ataque quando vacilou na área celeste. O Cruzeiro roubou a bola. Rodolfo deu passe para Matheus Bidu, que invadiu a área e bateu cruzado para fazer o terceiro gol celeste.

Aos 18 minutos, Jajá mandou de carrinho para o fundo das redes após boa jogada com Luvannor. Aos 37, Gabriel Mesquita ainda fez uma boa defesa na tentativa do Novorizontino com Danielzinho, mas os donos da casa não conseguiram reagir mais.

NOVORIZONTINO

Lucas Pereira; Willean Lepo, Joilson, Ligger, Romário; Jhony Douglas (Quirino), Gustavo Bochecha (Ramon Martinez), Diego Torres (Rômulo), Douglas Baggio, Bruno Costa (Ronald) e Danielzinho. Técnico: Mazola Júnior

CRUZEIRO

Gabriel Mesquita; Zé Ivaldo (Ruan Santos), Lucas Oliveira, Luis Felipa; Geovane Jesus, Pedro Castro, Willian Oliveira e Matheus Bidu (Xavier); Marquinhos Cipriano (Jajá), Juan Christian (Rodolfo) e Luvannor (Ageu). Técnico: Paulo Pezzolano

Estádio: José Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Rafael Traci (SP)

Cartões amarelos: Romário (NOV); Zé Ivaldo (CRU)

Gols: Danielzinho (NOV), aos 2', Pedro Castro (CRU), aos 17', e Willian Oliveira (CRU), aos 26'/1ºT; Matheus Bidu (CRU), aos 6', e Jajá (CRU), aos 18'/2ºT