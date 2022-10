PORTO ALEGRE, RS, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco vive um drama. Nesta quinta-feira (27), saiu na frente do Sampaio Corrêa, mas levou a virada e perdeu por 3 a 2, em São Januário, pela penúltima rodada da Série B. O resultado deixou o acesso, que parecia encaminhado, ameaçado. Dois gols foram marcados nos acréscimos.

O jogo foi recheado de emoção. Anderson Conceição marcou logo no início para o Vasco. Mas Pará empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Gabriel Poveda colocou o Sampaio Corrêa na frente e o jogo foi assim até os acréscimos, quando Andrey empatou novamente. Só que dois minutos mais tarde, Joécio definiu 3 a 2 para o time maranhense.

O cenário para o acesso depende de Ituano e Londrina. Se o time paranaense vencer nesta sexta-feira (28), ainda poderá pegar o Vasco se ganhar do Sampaio Corrêa na etapa final e tirar a diferença de saldo de gols. E se o Ituano vencer, jogará confronto direto com o Vasco na última rodada onde quem vencer passa. O Vasco perdeu pela primeira vez em casa na Série B e tem 59 pontos. Até mesmo o Sport ainda pode pegar o Vasco na classificação.

A vitória ainda manteve o Sampaio Corrêa na briga. Com 55 pontos, se o time do Maranhão vencer o Londrina na última rodada e o Bahia não somar mais ponto algum, a vaga para elite será definida no saldo de gols e pode levar os maranhenses para elite.

O Vasco foi um time intenso. Desde os primeiros minutos, correu muito, chegou ao ataque, buscou concluir rapidamente suas jogadas. Logo aos três minutos, marcou o primeiro gol da partida com Anderson Conceição. Mas na mesma medida que buscava o ataque, o time da casa deixava espaços entre seu meio-campo e a zaga. Tanto que por ali foi que o Sampaio Corrêa criou suas oportunidades, principalmente em chutes de fora da área. O gol de empate veio ainda na etapa inicial. Palacios, começou como titular por opção de Jorginho e foi um dos responsáveis pela criação de jogadas, mas errou muitos passes, deixando as ações ofensivas exclusivamente escoradas em lances de Nenê e Figueiredo. No segundo tempo, o Vasco foi só coração. Depois de levar a virada, 'no abafa' buscou o gol de empate nos acréscimos. Mas acabou levando outro.

O Sampaio Corrêa não tinha muito a perder em São Januário. Com chances remotas de tentar a última vaga na Série A, mas já garantido na Série B de 2023 com sobras, o Bolívia Querida não teve motivos para se assustar quando saiu atrás. Pacientemente, encontrou espaços para criar chances e sempre foi perigoso. Após o gol de Pará, ainda no primeiro tempo, o artilheiro Gabriel Poveda passou a ser mais acionado e gerou desequilíbrios preocupantes na zaga vascaína.

VASCO

Thiago Rodrigues; Léo Matos (Gabriel Pec), Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Palacios (Yuri), Andrey, Nenê (Alex Teixeira) e Marlon Gomes (Bruno Tubarão); Figueiredo e Eguinaldo (Fábio Gomes). Técnico: Jorginho.

SAMPAIO CORRÊA

Matheus Inácio (Matheus Poletine); Mateusinho (Pedro Henrique), Joécio, Allan Godói e Pará; André Luiz (Léo Tocantins), Ferreira, Eloir (Lucas Araújo) e Rafael Vila (Warley); Ygor Catatau e Gabriel Poveda. Técnico: Léo Condá.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jean Pierre Lima (RS)

Auxiliares: José Eduardo Calza e Michael Stanislau (ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Edimar, Quintero e Bruno Tubarão (VAS); Joécio, Ferreira e Rafael Vila (SAM)

Gols: Anderson Conceição (VAS) aos 3', e Pará (SAM), aos 17'/1ºT; Gabriel Poveda (SAM), aos 21', Andrey (VAS),aos 51', e Joécio (SAM), aos 53'/2ºT.