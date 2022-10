Acervo Pessoal - Gabriel já foi campeão Mineiro e Brasileiro em 2016.

A insegurança é algo que atinge todo adolescente e quem já passou por essa fase sabe muito bem como é um período difícil na vida de qualquer pessoa. Para atravessar esse momento mais "tranquilamente", Gabriel Miranda Pereira, escolheu o Karatê e foi a partir daí que seu caminho para a glória começou.

"Eu comecei a lutar com 14 anos de idade, pois eu era uma criança muito insegura e vi no Karatê uma forma de ganhar confiança", relata.

Poucos meses depois ele começou a competir, ainda com 14 anos. Sobre sua primeira competição ele relata.

"Minha primeira competição foi poucos meses depois que eu entrei no karatê e foi um desastre. Ganhei duas medalhas de bronze e ainda sai machucado. Isso foi por volta de março e abril de 2016".

Venhamos e convenhamos que dois terceiros lugares, para um estreante no esporte, não pode ser considerado um desastre, não é mesmo? No mesmo ano Gabriel foi campeão mineiro e para colocar a cereja no bolo, no mesmo ano Gabriel foi campeão brasileiro, um título para poucos e uma sensação única. Sobre como se sente pisando no tatame, Gabriel relata.

"Sempre vem um baita nervosismo, mas passa quando eu lembro de tudo o que eu aprendi e aí eu respiro fundo e vem uma calmaria, mas depois que acaba eu fico bem tranquilo. Em resumo são vários sentimentos que se não forem controlados acabam me atrapalhando", conta.

Em 2016, Gabriel também alcançou o segundo lugar no ranking Mineiro, um ano mágico para o atleta, mas se engana quem pensa que ele não passou por dificuldades. Gabriel relata qual foi o momento mais difícil de carreira.

"Meu momento mais difícil nesse esporte foi quando por um período de dois anos (2019/2020) eu não consegui treinar direito e acabei perdendo três campeonatos seguidos. Esse foi o momento mais tenso para mim".

Entre 2016 e 2022 Gabriel conquistou 24 medalhas e 6 troféus. Foram 4 medalhas de Bronze, 5 de prata e 9 de ouro e 2 troféus de bronze e 4 de ouro e tanto no esporte quanto na vida, ele cita suas maiores inspirações.

"Depois de Deus minhas maiores inspirações são são minha mãe, Gleice, em relação a vida, e em relação ao esporte é o Douglas Brose".

FOTO: Acervo Pessoal - Gabriel (à dir) com a mãe, Gleice e os irmãos Miguel (à esq) e Samuel (centro)

Com tanto talento no Karatê você deve ter pensado "Gabriel vai continuar lutando". Pois bem, a batalha dele agora é outra e ele vai se dedicar 100% aos estudos.

"Conquistei coisas além da minha imaginação como Karatê e aprendi que por mais que tenhamos medos e receios não podemos deixa que isso atrapalhe nossos sonhos. Agora vou me dedicar mais aos meus estudos".

Ele é estudante de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora e também faz curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas no SENAI.

Gabriel se despediu dos tatames, dia 16 de outubro de 2022, na 3ª Copa de Karatê em Muriaé onde conquistou duas medalhas e ouro e dois troféus de primeiro lugar e com tanto foco e determinação que todo atleta precisa ter, não temos dúvidas que Gabriel vai alcançar todos os seus sonhos.

FOTO: Acervo Pessoal - Em sua última competição, Gabriel conquistou duas medalhas de ouro e dois troféus de ouro

FOTO: Acervo Pessoal - Em 2022 ele se despediu dos tatames para se dedicar aos estudos